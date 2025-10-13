Вже зовсім незабаром завершиться рік Дерев'яної Змії. І, за східним календарем, з 17 лютого 2026 року її змінить новий символ.

Що відомо про символ 2026 року?

Вже за кілька місяців рік Дерев'яної Змії завершиться. Їй на заміну прийде Вогняний Кінь, який і стане символом 2026 року.

Зверніть увагу! Новий рік за східним календарем розпочнеться 17 лютого 2026 року і триватиме до 5 лютого 2027 року.

Попередні роки Коня – 2014, 2002 та 1990, тож народжені в ці роки знову переживатимуть бенміньнянь – рік власного знака, який у китайській культурі вважають нещасливим періодом.

Чому "Рік Вогняного Коня" є унікальним?

Як пише SinoCultural, Унікальність 2026 року полягає у потужному поєднанні енергії Коня з елементом Вогню.

У китайській філософії п'яти елементів Вогонь символізує:

пристрасті та ентузіазму: палкого прагнення та жаги до життя;

динамізму та інновацій: іскра, яка запалює нові ідеї та спонукає до рішучих дій;

яскравості та ясності: освітлює шляхи вперед, сприяє оптимізму та чіткому баченню;

асертивності та лідерства: сміливість вести, надихати та проявляти ініціативу.

Це поєднання "Вогню на Коні" підсилює природні риси цього знака, роблячи 2026 рік часом підвищеної активності, швидких змін і внутрішніх трансформацій.

В якій країні зараз 2018 рік?

В Ефіопії досі живуть за власним календарем, який відрізняється від загальноприйнятого григоріанського приблизно на 7 – 8 років. Ефіопський календар походить від давньоєгипетського сонячного й налічує 13 місяців.

Різниця у літочисленні виникла через інше визначення дати Благовіщення. У європейському літочисленні цей момент визначили за розрахунками Діонісія Малого у VI столітті, тоді як ефіопська церква зберегла давнішу традицію.

Новий рік у країні, який називається Енкутаташ, святкують у вересні, коли закінчується сезон дощів. Тому 2019 рік у Ефіопії настане, коли у нас буде 11 вересня 2026 року.