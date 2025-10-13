Замінить Дерев'яну Змію: яка тварина стане символом 2026 року
- Китайський Новий рік 2026 року розпочнеться 17 лютого та триватиме до 5 лютого 2027 року.
- Унікальність 2026 року полягає в поєднанні енергії тварини, яка стане символом року, з елементом Вогню, що символізує пристрасті, динамізм, яскравість і лідерство.
Вже зовсім незабаром завершиться рік Дерев'яної Змії. І, за східним календарем, з 17 лютого 2026 року її змінить новий символ.
Що відомо про символ 2026 року?
Вже за кілька місяців рік Дерев'яної Змії завершиться. Їй на заміну прийде Вогняний Кінь, який і стане символом 2026 року.
Зверніть увагу! Новий рік за східним календарем розпочнеться 17 лютого 2026 року і триватиме до 5 лютого 2027 року.
Попередні роки Коня – 2014, 2002 та 1990, тож народжені в ці роки знову переживатимуть бенміньнянь – рік власного знака, який у китайській культурі вважають нещасливим періодом.
Чому "Рік Вогняного Коня" є унікальним?
Як пише SinoCultural, Унікальність 2026 року полягає у потужному поєднанні енергії Коня з елементом Вогню.
У китайській філософії п'яти елементів Вогонь символізує:
- пристрасті та ентузіазму: палкого прагнення та жаги до життя;
- динамізму та інновацій: іскра, яка запалює нові ідеї та спонукає до рішучих дій;
- яскравості та ясності: освітлює шляхи вперед, сприяє оптимізму та чіткому баченню;
- асертивності та лідерства: сміливість вести, надихати та проявляти ініціативу.
Це поєднання "Вогню на Коні" підсилює природні риси цього знака, роблячи 2026 рік часом підвищеної активності, швидких змін і внутрішніх трансформацій.
