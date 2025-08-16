Один із найяскравіших кліпів Мадонна зняла з українцями: як це сталось

16 серпня свій 67-й день народження відзначає ікона світової поп-музики Мадонна. Вона уже увійшла в історію музики й продовжує активну діяльність.

У довгому переліку кліпів та пісень артистки є одна цікава колаборація з українським гуртом.

Як Мадонна зняла кліп з українцями?

Зараз Мадонна час від часу дивує нас ефектними вбраннями від українських дизайнерів. Співачка відома як прихильниця України. Проте її історія з українцями почалася набагато раніше, ніж у багатьох інших іноземних зірок.

У 2012 році в Мадонни вийшов кліп на пісню "Girl gone wild". Однак крім самої артистки зірками кліпу стали хлопці з українського епатажного гурту Kazaky.

Мадонна – Girl gone wild: дивіться відео

Пізніше в інтерв'ю гурт Kazaky розповів більше про співпрацю з Мадонною. Пропозицію від менеджерів співачки хлопці отримали під час гастролів в Азії. Артисти зізнавалися, що після тривалого перельоту спершу не розуміли, що відбувається. Уже через 2 тижні відбувалися зйомки кліпу.

Людина так оре, там відзнятих 30 дублів, потім вона розуміє, що їй не подобається її чубчик і це все перезнімали,

– так один з учасників гурту згадував про Мадонну.

Цікаво, що ця колаборація відбулася на піку популярності епатажного гурту Kazaky. Згодом в гурту змінився склад і було ще кілька успішних релізів, проте уже кілька років про гурт немає новин. Щоправда, влітку 2025 року набула нової популярності пісня з 2017 року, а на творчість Kazaky знову звернули увагу. Однак поки це не стало стимулом для гурту повернутися на сцену.