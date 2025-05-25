У мережі Tik Tok завірусилася пісня гурту Kazaky 2017 року. Що відомо про гурт та пісню, яка знову набула популярності – розповідає 24 Канал.

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Чому гурт Kazaky знову популярний

У мережі знову набула популярності одна з останніх пісень гурту, випущена у 2017 році. Мова йде про пісню Milk-Choc. Ця пісня, зокрема, звучала в популярному серіалі "Київ вдень та вночі".

Kazaky – Milk-Choc: дивіться відео

У мережі українці не приховують свого захвату гуртом і водночас висловлюють жаль, що виконавці свого часу були недооціненими. У коментарях до відео під цю пісню навіть жартують, що на піку їхньої активності їхні фанати ще були дітьми.

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За кілька днів під цей звук в мережі з'явилися понад 1 000 відео, які збирають десятки тисяч переглядів. Більшість користувачів мережі висловлюють жаль через те, що гурт більше не випускає нові пісні. Останній реліз відбувся у 2021 році. Також часто звучить теза про те, що Kazaky б могли здійснити фурор на Євробаченні.

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Гурт з'явився у 2010 році і одразу став популярним, проте й зазнав нищівної критики через екстравагантні образи хлопців на підборах. Проте після релізу треку Love вони були на піку популярності, а пародію на цей кліп робила студія "Квартал-95" і Володимир Зеленський.

Цікаво, що українські виконавці стали популярними і за кордоном. У 2012 році Madonna запросила їх знятися в її кліпі на пісню Girl Gone Wild.

Madonna – Girl Gone Wild: дивіться відео

Проте більшість українців не прийняли гурт. Ба більше, у Росії їх оголосили персонами нон-грата через "пропаганду ЛГБТ". Однак зараз перегляди кліпів на їхньому каналі зростають, але реакції гурту на новий сплеск популярності поки немає.