У світі є лише 41 кінотеатр, де "Одіссею" можна побачити так, як задумав Нолан

Новий фільм Крістофера Нолана "Одіссея" став першим в історії, який повністю зняли на кінокамери IMAX. Саме тому режисер, актори Метт Деймон і Енн Гетевей, а також команда фільму закликають дивитися картину у форматі IMAX 70 мм – так, як її задумували творці.

Втім, зробити це зможуть далеко не всі. Для показу "Одіссеї" у світі підготували лише 41 зал IMAX 70 мм, із яких 25 розташовані у США, пише Variety.

Чому у світі так мало кінотеатрів із IMAX 70 мм

Генеральний директор IMAX Річард Гельфонд пояснив, що збільшити кількість таких залів значно складніше, ніж може здатися. За його словами, нові плівкові проектори IMAX не виробляють уже близько 50 років, тому компанія змушена переробляти та модернізувати старе обладнання.

У IMAX також повідомили, що частина деталей, необхідних для виготовлення цих спеціалізованих плівкових проекторів, "просто більше не існують". Оригінальні виробничі креслення, створені приблизно пів століття тому, також не збереглися повністю, а інженерів, які досконало знають ці системи, залишилося дуже мало.

"Одіссея": дивіться трейлер

Ситуацію ускладнив також перехід кінотеатрів на цифрові проектори наприкінці 2000-х років, після чого виробництво плівкових моделей і запасних частин до них майже припинилося.

Після успіху "Оппенгеймера" компанія IMAX понад рік шукала несправні та покинуті проектори, щоб відновити їх до прем'єри "Одіссеї". Також довелося навчити з нуля 60 нових кіномеханіків. Завдяки цьому кількість залів IMAX 70 мм вдалося збільшити з 30, які працювали під час прокату "Оппенгеймера", до 41.

Водночас навіть за наявності додаткових проекторів розширити мережу непросто. У IMAX зазначають, що кінотеатри рідко будують зали, здатні вмістити величезні екрани зі співвідношенням сторін 1,43:1, адже це потребує значних витрат.

У світі всього 41 кінотеатр, який підтримує формат IMAX 70 мм / Фото GettyImages

У компанії наголошують, що продовжать шукати способи розширення мережі IMAX 70 мм та вивчатимуть нові проєкційні технології.

Imax існує для того, щоб допомагати кінематографістам втілювати свої задуми в життя; ми б дуже хотіли, щоб у світі було більше систем Imax 70 мм для зростаючої кількості режисерів, які прагнуть створювати та демонструвати свої роботи в цьому унікальному форматі,

– зазначають у IMAX.

Крім того, майбутнє формату IMAX 70 мм, значною мірою залежить від режисерів, які продовжують відстоювати цю технологію, та від глядачів, готових підтримувати такі фільми в прокаті.