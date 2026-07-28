Впрочем, сделать это смогут далеко не все. Для показа "Одиссеи" в мире подготовили всего 41 зал IMAX 70 мм, из которых 25 расположены в США, пишет Variety.

Почему в мире так мало кинотеатров с IMAX 70 мм

Генеральный директор IMAX Ричард Гельфонд объяснил , что увеличить количество таких залов значительно сложнее, чем может показаться. По его словам, новые пленочные проекторы IMAX не производят уже около 50 лет, поэтому компания вынуждена перерабатывать и модернизировать старое оборудование.

В IMAX также сообщили, что часть деталей, необходимых для изготовления этих специализированных пленочных проекторов, просто больше не существуют. Оригинальные производственные чертежи, созданные примерно полвека назад, также не сохранились полностью, а инженеров, досконально знающих эти системы, осталось очень мало.

"Одиссея": смотрите трейлер

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Ситуацию осложнил переход кинотеатров на цифровые проекторы в конце 2000-х годов, после чего производство пленочных моделей и запасных частей к ним почти прекратилось.

После успеха "Оппенгеймера" компания IMAX больше года искала неисправные и заброшенные проекторы, чтобы восстановить их до премьеры "Одиссеи". Также пришлось научить с нуля 60 новых киномехаников. Благодаря этому количество залов IMAX 70 мм удалось увеличить с 30 работавших во время проката "Оппенгеймера" до 41 .

В то же время, даже при наличии дополнительных проекторов расширить сеть непросто. В IMAX отмечают, что кинотеатры редко строят залы, способные вместить огромные экраны с соотношением сторон 1,43:1, ведь это требует больших затрат.

В мире всего 41 кинотеатр, поддерживающий формат IMAX 70 мм / Фото GettyImages

В компании отмечают, что продолжат искать способы расширения сети IMAX 70 мм и будут изучать новые проекционные технологии.

Imax существует для того, чтобы помогать кинематографистам воплощать свои замыслы в жизнь; мы бы очень хотели, чтобы в мире было больше систем Imax 70 мм для растущего количества режиссеров, стремящихся создавать и демонстрировать свои работы в этом уникальном формате,

– отмечают в IMAX.

Кроме того, будущее формата IMAX 70 мм в значительной степени зависит от режиссеров, продолжающих отстаивать эту технологию, и от зрителей, готовых поддерживать такие фильмы в прокате.