Ви будете шоковані: топ-5 акторів, яких розкрив Тарантіно у фільмі "Одного разу в Голлівуді"
- Квентін Тарантіно у фільмі "Одного разу в Голлівуді" відкрив нових зірок, таких як Сідні Свіні, Маргарет Кволлі, Майкі Медісон, Мая Гоук та Остін Батлер.
- Ці актори, які спочатку зіграли другорядні ролі, згодом стали відомими завдяки іншим великим проєктам.
Американський режисер Квентін Тарантіно має талант відкривати нових акторів. І свідченням цього точно є його фільм 2019 року "Одного разу в Голлівуді".
Головні ролі у фільмі "Одного разу в Голлівуді" дісталися Леонардо Ді Капріо, Бреду Пітту та Марго Роббі, пише 24 Канал. Але, якщо передивитися цей фільм, то ви будете шоковані, скільки акторів, які зіграли другорядні й непомітні ролі, згодом стали зірками.
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Які акторки стали зірками після фільму "Одного разу в Голлівуді"
Почнемо зі Сідні Свіні, якій у фільмі "Одного разу в Голлівуді", дісталася маленька роль "Змії". Мабуть, тоді ніхто навіть не помітив її у фільмі, але зараз вона відома зірка, зокрема після фільму "Ейфорія".
Сідні Свіні у фільмі "Одного разу в Голлівуді" / Скриншот
Маргарет Кволлі – у фільмі "Одного разу в Голлівуді" зіграла юну дівчину на прізвисько "Кіска". Вже потім вона шокувала світ роллю у фільмі "Субстанція".
Майкі Медісон зіграла одну з хіпі в кінці фільму Тарантіно. Цього року всі говорять про неї завдяки головній ролі в стрічці "Анора", яка отримала Оскар. Щодо Медісон, то у 2025 році вона отримала нагороду BAFTA як найкраща акторка.
Мая Гоук зіграла роль "Дитя квітів" і довезла членів групи до будинків знаменитостей. Потім вона прославилася роллю Робін у серіалі "Дивні дива".
Нарешті Остін Батлер, який зіграв Текса Вотсона – ключового члена родини Менсона. Зараз він світова зірка, яку знають по "Дюні", "Елвісу" та мінісеріалу "Володарі повітря".