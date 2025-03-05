Головні ролі у фільмі "Одного разу в Голлівуді" дісталися Леонардо Ді Капріо, Бреду Пітту та Марго Роббі, пише 24 Канал. Але, якщо передивитися цей фільм, то ви будете шоковані, скільки акторів, які зіграли другорядні й непомітні ролі, згодом стали зірками.

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Які акторки стали зірками після фільму "Одного разу в Голлівуді"

Почнемо зі Сідні Свіні, якій у фільмі "Одного разу в Голлівуді", дісталася маленька роль "Змії". Мабуть, тоді ніхто навіть не помітив її у фільмі, але зараз вона відома зірка, зокрема після фільму "Ейфорія".



Сідні Свіні у фільмі "Одного разу в Голлівуді" / Скриншот

Маргарет Кволлі – у фільмі "Одного разу в Голлівуді" зіграла юну дівчину на прізвисько "Кіска". Вже потім вона шокувала світ роллю у фільмі "Субстанція".



Маргарет Кволлі / Скриншот

Майкі Медісон зіграла одну з хіпі в кінці фільму Тарантіно. Цього року всі говорять про неї завдяки головній ролі в стрічці "Анора", яка отримала Оскар. Щодо Медісон, то у 2025 році вона отримала нагороду BAFTA як найкраща акторка.



Майкі Медісон / Скриншот

Мая Гоук зіграла роль "Дитя квітів" і довезла членів групи до будинків знаменитостей. Потім вона прославилася роллю Робін у серіалі "Дивні дива".



Мая Гоук / Скриншот

Нарешті Остін Батлер, який зіграв Текса Вотсона – ключового члена родини Менсона. Зараз він світова зірка, яку знають по "Дюні", "Елвісу" та мінісеріалу "Володарі повітря".



Остін Батлер / Скриншот