Його тіло так і не знайшли: маловідомі факти про Олега Ольжича

В Україні неймовірна кількість літературних діячів, які зробили неабиякий внесок у розвиток нашої держави, проте часто вони залишаються в тіні.

Серед них і опинився Олег Ольжич, справжнє ім'я якого Олег Кандиба. 24 Канал зібрав маловідомі факти про нього.

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Археолог світового рівня

У 20-х-30-х роках ХХ століття Ольжич був відомим археологом в Європі. Він захистив докторську дисертацію у Карловому університеті в Празі у віці 24 років, досліджуючи ранні слов’янські культури. У Чехії його визнавали як перспективного науковця.

Очолював культурну референтуру ОУН (бандерівців)

З 1941 року Ольжич став одним із головних ідеологів Організації Українських Націоналістів і відповідав за культурну політику – створення мережі культурних установ у окупованих містах України.

Загинув у нацистському концтаборі Заксенгаузен

Він був заарештований гестапо у 1944 році через підпільну діяльність і страшно катований. За свідченнями, його вбили в камері тортур, а не стратили офіційно – про його смерть довго не повідомляли.

Мав конфлікти всередині ОУН

Деякі діячі ОУН вважали Ольжича «занадто чистим» для політичної роботи. Він ставив моральні принципи вище політичної доцільності – і це викликало внутрішню напругу.

Його тіло ніколи не було знайдене

Після смерті в червні 1944 року тіло Ольжича не було офіційно ідентифіковане. Немає ні могили, ні точного місця поховання – це залишається однією з таємниць його біографії.

Василь Симоненко відомий українцям через свою трагічну долю та глибокі вірші, що відображають моральний зріз його часу. Симоненко, поет та журналіст із Черкас, прожив коротке, але насичене життя