Чому Ольги Кобилянської не було на похороні Лесі Українки та чому вони три роки не листувались
- Леся Українка і Ольга Кобилянська зустрічалися лише тричі у житті, і їхнє листування перервалося після заміжжя Лесі.
- Ольга Кобилянська не була на похороні Лесі Українки через хворобу та віддаленість міст проживання, що ускладнювало подорож.
Історія взаємин Лесі Українки та Ольги Кобилянської є причиною дискусії багатьох літературознавців вже дуже багато років. Водночас є також багато логічних питань, які виникають у цьому контексті.
Ольга Кобилянська та Леся Україна за життя бачились всього кілька разів. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео в ТікТок.
Чому Кобилянської не було на похороні Українки?
За життя вони зустрічались всього тричі. Крім цього, у письменниць був період, коли вони майже не спілкувались. Існує думка, що листування припинилось, коли Леся Українка вийшла заміж за Климента Квітку. Перерва тривала три роки і мовчання порушила Леся Українка.
Вона написала листа у 1911 році з Єгипту, але сам характер листування змінився. У 1914 році Леся Українка помирає. Труну поетеси несли шестеро жінок, але серед них не було Ольги Кобилянської.
Що сталось між Кобилянською та Українкою: дивіться відео
Вона хворіла та боролась із наслідками інсульту, який пережила у 1903 році. Крім цього, похорон був у Києві, а Кобилянська жила в Чернівцях. До того ж ці регіони тоді перебували у складі різних держав. Подорож на похорон подруги була б довгою та виснажливою.
Ці фактори стали ключовими перешкодами, через які Кобилянська не потрапила на похорон Лесі Українки.
Що ще відомо про Ольгу Кобилянську?
- Ольга Кобилянська спочатку писала свої твори німецькою та польською мовами, оскільки вони були рідними в її родині.
- Письменниця вивчила українську мову у свідомому віці та вирішила писати українською, попри те, що в побуті продовжувала використовувати польську та німецьку мови.
- Німецькою мовою Кобилянська вела свій щоденник, а польською писала перші вірші. Проте згодом вона зробила свідомий вибір писати українською.