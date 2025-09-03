Історія взаємин Лесі Українки та Ольги Кобилянської є причиною дискусії багатьох літературознавців вже дуже багато років. Водночас є також багато логічних питань, які виникають у цьому контексті.

Ольга Кобилянська та Леся Україна за життя бачились всього кілька разів. Про це пише 24 Канал із посиланням на відео в ТікТок.

Чому Кобилянської не було на похороні Українки?

За життя вони зустрічались всього тричі. Крім цього, у письменниць був період, коли вони майже не спілкувались. Існує думка, що листування припинилось, коли Леся Українка вийшла заміж за Климента Квітку. Перерва тривала три роки і мовчання порушила Леся Українка.

Вона написала листа у 1911 році з Єгипту, але сам характер листування змінився. У 1914 році Леся Українка помирає. Труну поетеси несли шестеро жінок, але серед них не було Ольги Кобилянської.

Що сталось між Кобилянською та Українкою: дивіться відео

Вона хворіла та боролась із наслідками інсульту, який пережила у 1903 році. Крім цього, похорон був у Києві, а Кобилянська жила в Чернівцях. До того ж ці регіони тоді перебували у складі різних держав. Подорож на похорон подруги була б довгою та виснажливою.

Ці фактори стали ключовими перешкодами, через які Кобилянська не потрапила на похорон Лесі Українки.

Що ще відомо про Ольгу Кобилянську?