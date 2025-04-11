Кулінарка, матір і дружина, яка чекала чоловіка все життя: невідома історія Ольги-Марії Франко

Історія родини Івана Франка знає багато видатних імен, але серед них є ті, що залишилися в тіні. Одне з них – Ольга-Марія Франко, дружина Петра Франка, яка не лише створювала сімейний затишок, а й залишила свій слід у кулінарній спадщині України.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @annas8051 у TikTok.

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Що відомо про Ольгу-Марію Франко

Ольга-Марія народилася у 1896 році в Буську в родині священника. У 1919 році вона вийшла заміж за сина Івана Франка – Петра.

Ольга-Марія Франко / Фото genderindetail.org.ua

Разом вони певний час жили у Відні, де жінка відвідувала кулінарні курси, а згодом повернулися до Львова. У 1930-х роках сім'я мешкала в Харкові, після чого знову повернулася на Галичину. Петро Франко будував кар'єру, а його дружина займалася домом і вихованням двох доньок – Віри та Іванни.

Ольга Франко з доньками Вірою й Іванною / Фото genderindetail.org.ua

У 1937 році Ольга-Марія видала власну кулінарну книгу, де меню було розподілене за порами року та частинами дня. У 1939 році Франків "обласкала" радянська влада і справи родини пішли в гору. Проте сімейне щастя тривало недовго. Вже у 1941 Петра Франка заарештували і вивезли до Києва, після чого про нього більше ніколи не чули. Доля доньок також була нелегкою: Віру та Іванну заарештували, хоча їм вдалося пережити репресії.

Петро (в центрі) і Ольга (стоїть за чоловіком) Франки на мітингу біля могили Івана Франка на Личаківському цвинтарі / Фото genderindetail.org.ua

До кінця життя Ольга-Марія чекала на повернення чоловіка. Вона завжди дбала про родинний затишок, готувала для всіх окремі страви, випікала торти й кекси, а святковий стіл завжди застеляла білосніжною скатертиною, розставляла свіжі квіти – з вірою, що Петро ось-ось повернеться.

Вона померла у 1987 році, так і не дочекавшись коханого.

До слова, життя Івана Франка також сповнене маловідомих, але вражаючих фактів. Мало хто знає, що видатний письменник відійшов у світ самотнім і в злиднях, а на момент поховання навіть не мав власної вишитої сорочки – його одягнули в чужу.