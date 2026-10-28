В Україні був свій Геловін: що наші предки робили в цей містичний день

Мало хто знає, що в українців була давня традиція, яка за своїм змістом нагадує Геловін. Мовиться про "Осінні діди" – свято, пов'язане з вірою в те, що восени межа між світом живих і мертвих стає тоншою.

Український письменник Андрій Мероник у своєму відео в TikTok розповів, як наші предки відзначали цей день і чому він має особливе значення.

Що таке "Осінні діди" та як їх відзначали

Як розповідає Мероник, кельти, від яких походить Геловін, вірили, що восени межа між світом живих і мертвих стає найтоншою. Подібні уявлення були й в українців.

Однак українська традиція мала свою особливість. Замість того, щоб лякати духів, наші предки кликали їх додому.

Колись родина сідала за скромний стіл, залишала вільне місце для тих, кого вже немає, і запалювала свічки, щоб душі знайшли дорогу додому,

– розповів Мероник.

Діди на поминальній вечері / Малюнок Станіслава Багєнського

Крім того, біля воріт інколи ставили вирізаний гарбуз або ріпу зі свічкою всередині. Цей звичай нагадує один із найвідоміших символів сучасного Геловіну. Крім того, відзначали "Осінні діди" також наприкінці жовтня.

Мероник пов'язує значення цієї традиції з історією України. Він нагадує, що протягом століть хтось намагався захопити нашу землю, а українцям доводилося платити найвищу ціну, щоб цього не допустити.

В Україні було своє свято, схоже на Геловін: дивіться відео

Тому письменник закликає пам'ятати про тих, кого вже немає поруч, не лише в особливі дні, а й щодня. Адже, за його словами, саме пам'ять дає змогу зберегти зв'язок із тими, хто пішов із життя.