В Украине был свой Хэллоуин: что делали наши предки в этот мистический день

Украинский писатель Андрей Мероник в своем видео в TikTok рассказал, как наши предки отмечали этот день и почему он имеет особое значение.

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Что такое "Осенние деды" и как их отмечали

Как рассказывает Мероник, кельты, от которых происходит Хэллоуин, верили, что осенью граница между миром живых и мертвых становится самой тонкой. Подобные представления были и у украинцев.

Однако украинская традиция имела свою особенность. Вместо того чтобы пугать духов, наши предки звали их домой.

Когда-то семья садилась за скромный стол, оставляла свободное место для тех, кого уже нет, и зажигала свечи, чтобы души нашли дорогу домой– рассказал Мероник.

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Деды на поминальном ужине / Рисунок Станислава Багенского

Кроме того, у ворот иногда ставили вырезанную тыкву или репу со свечой внутри. Этот обычай напоминает один из самых известных символов современного Хэллоуина. Кроме того, отмечали "Осенних дедов" также в конце октября.

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Мероник связывает значение этой традиции с историей Украины. Он напоминает, что на протяжении веков кто-то пытался захватить нашу землю, а украинцам приходилось платить самую высокую цену, чтобы этого не допустить.

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Поэтому писатель призывает помнить о тех, кого уже нет рядом, не только в особые дни, но и каждый день. Ведь, по его словам, именно память позволяет сохранить связь с теми, кто ушел из жизни.