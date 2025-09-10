Розповідав деталі своїх зрад дружині: хто із українських письменників так поводився та чому
- Пантелеймон Куліш, відомий український письменник, мав скандальні стосунки з жінками, часто зраджуючи свою дружину.
- Куліш залицявся до молодих дівчат та одружених жінок, зокрема до 16-річної Мані Дебальме та 17-річної Лесі Милорадович.
- Його стосунки викликали обурення серед сучасників, зокрема в Олександра Кониського, який не пробачив йому залицянь до його симпатії.
Українські письменники часто мають свої власні дуже цікаві історії. Іноді також вражає їхнє особисте життя.
Зокрема, Пантелеймон Куліш також серед тих, хто міг би здивувати своїми романами. Про це пише 24 Канал із посиланням на матеріал ВВС.
Дивіться також "Хотіли робити так само": Ваня з гурту MOLODI розповів, яких українських артистів слухає
Що відомо про жінок Пантелеймона Куліша?
Пантелеймон Куліш був видатним письменником, проте його стосунки із жінками викликають питання. Він був одружений, проте неодноразово зраджував дружину. Він вважав її заземленою і неохайною.
Саме так він пояснював свої зради. Щобільше, він не нехтував ділитись із нею деталями своїх романів, які час від часу виникали у нього. У нього були стосунки і з одруженими жінками. Наприклад, із дружиною Леоніда Глібова.
Романи Пантелеймона Куліша: дивіться відео
Відомо також, що Куліш залицявся до дівчини, яка давно подобалась Олександру Кониському, автора пісні "Боже великий єдиний нам Україну храни". І цього Олександр Якович не зміг подарувати письменнику до кінця своїх днів.
Не посоромився 38-річний Куліш залицятись до 16-літньої Мані Дебальме. Ця закоханість тривала зовсім недовго – три місяці, а саме все літо. Наступною була 17-річна Леся Милорадович, до якої Куліш залицявся два роки. На той час він перебував 10 років у шлюбі.
Чому Кобилянської не було на похороні Українки?
Історія взаємин Лесі Українки та Ольги Кобилянської є причиною дискусії багатьох літературознавців вже дуже багато років. Водночас є також багато логічних питань, які виникають у цьому контексті.
У 1914 році Леся Українка помирає. Труну поетеси несли шестеро жінок, але серед них не було Ольги Кобилянської.
Вона хворіла та боролась із наслідками інсульту, який пережила у 1903 році. Крім цього, похорон був у Києві, а Кобилянська жила в Чернівцях. До того ж ці регіони тоді перебували у складі різних держав. Подорож на похорон подруги була б довгою та виснажливою.