Зокрема, Пантелеймон Куліш також серед тих, хто міг би здивувати своїми романами. Про це пише 24 Канал із посиланням на матеріал ВВС.

Дивіться також "Хотіли робити так само": Ваня з гурту MOLODI розповів, яких українських артистів слухає

Що відомо про жінок Пантелеймона Куліша?

Пантелеймон Куліш був видатним письменником, проте його стосунки із жінками викликають питання. Він був одружений, проте неодноразово зраджував дружину. Він вважав її заземленою і неохайною.

Саме так він пояснював свої зради. Щобільше, він не нехтував ділитись із нею деталями своїх романів, які час від часу виникали у нього. У нього були стосунки і з одруженими жінками. Наприклад, із дружиною Леоніда Глібова.

Романи Пантелеймона Куліша: дивіться відео

Відомо також, що Куліш залицявся до дівчини, яка давно подобалась Олександру Кониському, автора пісні "Боже великий єдиний нам Україну храни". І цього Олександр Якович не зміг подарувати письменнику до кінця своїх днів.

Не посоромився 38-річний Куліш залицятись до 16-літньої Мані Дебальме. Ця закоханість тривала зовсім недовго – три місяці, а саме все літо. Наступною була 17-річна Леся Милорадович, до якої Куліш залицявся два роки. На той час він перебував 10 років у шлюбі.

Чому Кобилянської не було на похороні Українки?