В частности, Пантелеймон Кулиш также среди тех, кто мог бы удивить своими романами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на материал ВВС.

Что известно о женщинах Пантелеймона Кулиша?

Пантелеймон Кулиш был выдающимся писателем, однако его отношения с женщинами вызывают вопросы. Он был женат, однако неоднократно изменял жене. Он считал ее заземленной и неопрятной.

Именно так он объяснял свои измены. Более того, он не пренебрегал делиться с ней деталями своих романов, которые время от времени возникали у него. У него были отношения и с женатыми женщинами. Например, с женой Леонида Глебова.

Романы Пантелеймона Кулиша: смотрите видео

Известно также, что Кулиш ухаживал за девушкой, которая давно нравилась Александру Конисскому, автора песни "Боже великий единый нам Украину храни". И этого Александр Яковлевич не смог подарить писателю до конца своих дней.

Не постеснялся 38-летний Кулиш ухаживать за 16-летней Маней Дебальме. Эта влюбленность длилась совсем недолго – три месяца, а именно все лето. Следующей была 17-летняя Леся Милорадович, к которой Кулиш ухаживал два года. К тому времени он находился 10 лет в браке.

