В частности, Пантелеймон Кулиш также среди тех, кто мог бы удивить своими романами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на материал ВВС.
Что известно о женщинах Пантелеймона Кулиша?
Пантелеймон Кулиш был выдающимся писателем, однако его отношения с женщинами вызывают вопросы. Он был женат, однако неоднократно изменял жене. Он считал ее заземленной и неопрятной.
Именно так он объяснял свои измены. Более того, он не пренебрегал делиться с ней деталями своих романов, которые время от времени возникали у него. У него были отношения и с женатыми женщинами. Например, с женой Леонида Глебова.
Известно также, что Кулиш ухаживал за девушкой, которая давно нравилась Александру Конисскому, автора песни "Боже великий единый нам Украину храни". И этого Александр Яковлевич не смог подарить писателю до конца своих дней.
Не постеснялся 38-летний Кулиш ухаживать за 16-летней Маней Дебальме. Эта влюбленность длилась совсем недолго – три месяца, а именно все лето. Следующей была 17-летняя Леся Милорадович, к которой Кулиш ухаживал два года. К тому времени он находился 10 лет в браке.
Почему Кобылянской не было на похоронах Украинки?
История взаимоотношений Леси Украинки и Ольги Кобылянской является причиной дискуссии многих литературоведов уже очень много лет. В то же время есть также много логических вопросов, которые возникают в этом контексте.
В 1914 году Леся Украинка умирает. Гроб поэтессы несли шесть женщин, но среди них не было Ольги Кобылянской.
Она болела и боролась с последствиями инсульта, который пережила в 1903 году. Кроме этого, похороны были в Киеве, а Кобылянская жила в Черновцах. К тому же эти регионы тогда находились в составе разных государств. Путешествие на похороны подруги было бы долгим и утомительным.