Мільйон підписників не гарантує довіри: що насправді формує особистий бренд

Те, що люди називають брендом, за останні роки сильно змінилося. Якщо раніше йшлося передусім про логотип, слоган, рекламу чи торгову марку, то тепер дедалі важливішою стає людина, яка стоїть за продуктом або послугою.

На вибір споживача впливають її репутація, досвід, освіта, досягнення та здатність дотримуватися своїх обіцянок. Саме про це розповідає книжка "Бренд самурая" Тетяни Муратової, що вийшла у серії "Полиця нонфікшн" видавництва #книголав, передає 24 Канал.

Як змінилося сприйняття бренду

Зміни у сприйнятті бренду добре помітні на прикладі сучасного мистецтва. Дон Томпсон у книжці "Акула за 12 мільйонів доларів" розбирає історію продажу акули у формаліні за 12 мільйонів доларів.

Висока ціна в цьому випадку пояснюється не лише самим об'єктом чи майстерністю художника. На неї впливають ім'я митця, його репутація, статус галереї та аукціонного дому, а також історія, яку створюють навколо роботи.

Тепер бренди формують імена / Фото Unsplash

Томпсон показує, що одні художники стають відомими й дорогими, а інші залишаються непоміченими. Часто різниця полягає не лише у творчості, а й у біографії, зв'язках та здатності бути впізнаваним.

Схожа ситуація сьогодні є і в інших сферах. Людина обирає книжку за прізвищем автора, лікаря – за конкретним фахівцем, а агенцію – за людиною, яка вестиме його проєкт. Муратова пише, що основою такого вибору є довіра.

Довіра народжується тоді, коли ви показуєте себе живими: з емоціями, сумнівами, успіхами й помилками. Саме вона – фундамент особистого бренду.

Водночас авторка застерігає від створення надто ідеального образу, який існує лише в Instagram. Якщо людина постійно демонструє себе бездоганною, такий образ перестає здаватися живим. А разом із відчуттям справжності зникає і довіра.

Чому популярність не є показником хорошої репутації

Сьогодні увага стала одним із найцінніших ресурсів. Соціальні мережі постійно наповнюються новим контентом, кількість експертів зростає, а придбати велику кількість "напівмертвих" підписників можна значно легше, ніж справжню довіру аудиторії.

Тому популярність уже не завжди свідчить про авторитет. Велика кількість підписників не гарантує результату, а алгоритми можуть однаково показувати аудиторії як справжніх професіоналів, так і тих, хто лише створює відповідний образ.

Через це люди дедалі частіше обирають не того, хто говорить найгучніше, а того, кому вони довіряють і чиї цінності їм близькі.

Сучасний споживач захлинається від надміру варіантів… Замість свободи вибору люди отримують утому, сумнів і параліч рішень.

На думку Муратової, подолати цей параліч допомагають звужений фокус та якість, яку можна перевірити на власному досвіді.

Популярність не дорівнює хорошій репутації / Фото Unsplash

Як приклад авторка наводить токійську крамницю #FFFFFFT. Там продають лише білі футболки – понад 500 моделей з різних країн світу. Кожну з них особисто відбирає власник магазину. Онлайн-продажів немає, а сама крамниця працює лише два дні на тиждень.

Популярності вона досягла саме завдяки вузькій спеціалізації та увазі до якості.

Перевірити справжність особистого бренду часто можна під час живого спілкування. Лекція, майстер-клас, зустріч із читачами чи перший візит до майстра показують, наскільки реальна людина відповідає образу, який вона створила в публічному просторі.

Навіть мільйон переглядів не допоможе, якщо за яскравою картинкою немає нічого, крім хорошого монтажу.

Муратова також описує сім рівнів репутації – від ситуації, коли "десь чув", до "рекомендую вас". Найвищий рівень формується не завдяки рекламі, а завдяки людям, які щиро підтримують бренд.

Тому авторка порівнює скандал із феєрверком, а репутацію – зі світлом, яке залишається надовго.

З чого починається бренд

Одна з головних думок "Бренду самурая" полягає в тому, що публічний образ не можна повністю відокремити від характеру людини. Назва книжки відсилає до кодексу воїна: самурай не має мети – лише шлях.

У такому підході бренд – це не просто зовнішня оболонка, а видима частина щоденної дисципліни.

На власному прикладі Муратова показує, як це виглядає на практиці. Узимку 2013 року вона йшла з дому на тренування й зустрілася поглядом із бійцем "Беркута". За півтора квартала до спортивного залу в її голові народилася ідея бренду "ВОЇН СВІТЛА" – центру бойових мистецтв, фестивалю та журналу про єдиноборства.

"Бренд самурая" / Фото #книголав

Далі, на думку авторки, важлива дисципліна. Вона радить визначити своє амплуа та дотримуватися обраної лінії, адже людей запам'ятовують не за постійні перевтілення, а за послідовність.

Також Муратова пропонує змінити головне питання. Замість "як сподобатися всім?" варто питати себе: "кому я обіцяю і чи тримаю слово?".

Авторка наголошує і на важливості ніші. Якщо намагатися бути цікавим для всіх, зрештою можна не стати важливим ні для кого.

Тому "Бренд самурая" – це не лише книжка про просування себе. Значною мірою вона про характер і послідовність. Адже аудиторію можна зібрати досить швидко, а довіру потрібно заслужити власними діями.