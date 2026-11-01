Це називали земляним воском: яку незвичайну копалину масово добували в Україні

Уявіть собі копалину, яка нагадує бджолиний віск, пахне нафтою, а колись коштувала чималих грошей. Її добували тисячами тонн, заради неї на Прикарпатті виростали цілі промислові містечка, а сам промисел нагадував справжню золоту лихоманку.

Це озокерит – природний "земляний віск", поклади якого зробили Борислав одним із найвідоміших центрів видобутку в Європі, пише 24 Канал.

Як українці знайшли земляний віск

Усе почалося на Львівщині, де місцеві жителі натрапляли на дивну речовину просто в землі. Озокерит був схожий на темний віск, його можна було розминати руками й нагрівати.

Спочатку люди використовували його в побуті, але згодом зрозуміли, що ця знахідка може приносити великі гроші. У XIX столітті Борислав перетворився на центр озокеритового промислу. Сюди з'їжджалися робітники, підприємці скуповували ділянки, а навколо родовищ з'являлися все нові копальні.

Видобуток швидко зростав, і невелике містечко стало відомим далеко за межами Галичини.

Копальня озокериту в Бориславі, поштівка 1904 року / photo-lviv.in.ua

Навіщо використовували озокерит і чому лихоманка минула

Земляний віск був потрібен не лише для свічок. Завдяки своїм властивостям його використовували для виготовлення ізоляційних матеріалів, мастил, у медицині та промисловості.

Особливо цінували здатність озокериту захищати від вологи й електрики. Його навіть застосували для ізоляції першого трансатлантичного телеграфного кабелю, який з'єднав Європу й Америку. Так копалина з українського Прикарпаття допомогла розвивати зв'язок між континентами.

Спочатку озокерит діставали з неглибоких ям, але з часом легкодоступні поклади вичерпалися. Робітникам доводилося копати дедалі глибше, прокладати шахти й витрачати більше грошей на видобуток.

Згодом промисел почав занепадати, а Борислав переключився на нафтовидобуток, який також приніс місту гучну славу.