Це місто в Україні було третім у світі за видобутком нафти: її тут збирали відрами

Тут українські підприємці намагалися конкурувати з європейськими компаніями, а робітники працювали у небезпечних умовах заради нафтових прибутків. Про те, як Борислав перетворився на "Галицьку Каліфорнію", розповідає Kyiv Post.

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Як Борислав став нафтовим центром Європи

Сьогодні Борислав – місто неподалік Трускавця та Східниці. Проте понад століття тому тут вирувала справжня промислова лихоманка.

На початку XX століття Борислав став третім за величиною нафтовим басейном планети після США та Баку. У 1909 році на його частку припадало понад 5% світового видобутку нафти.

Поштовхом до розвитку нафтової промисловості став винахід гасової лампи. У 1853 році аптекарі Йоганн Зех зі Львова та Ігнатій Лукасевич із Борислава, розробили спосіб очищення нафти, що дало змогу використовувати її для освітлення.

Попит на нафту зростав, а на місці тихого поселення з'явилася значна кількість дерев'яних нафтових веж. Попри значний вплив іноземних інвесторів, українці відіграли важливу роль у становленні нафтовидобування в Бориславі.

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Нафтові вежі у Бориславі в 1920-х роках / Архівне фото

Одним із перших місцевих підприємців став селянин Іван Шемелюк. Ще у 1840-х роках він викопав на своєму городі криницю завглибшки 6 метрів. Вона наповнилася нафтою, яку чоловік почав продавати бочками.

Згодом у регіон прийшов великий капітал з Австро-Угорщини, Великої Британії, Франції та Німеччини. Іноземні компанії принесли технології глибокого буріння, однак поступово зосередили у своїх руках значну частину нафтового бізнесу.

На початку XX століття українським селянам часто бракувало знань про справжню вартість надр. Через це вони продавали земельні ділянки за безцінь, тоді як основні прибутки отримували великі європейські компанії.

Як українці спробували конкурувати з іноземцями

У 1906 році група українських патріотів спробували змінити ситуацію. У Львові створили "Українське нафтове товариство", одним із провідних діячів якого був Кость Левицький – юрист, учасник кооперативного руху та майбутній голова уряду Західноукраїнської Народної Республіки.

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Товариство прагнуло об'єднати земельні ділянки українців, упроваджувати сучасні технології буріння та створити власну альтернативу іноземним нафтовим компаніям.

Видобуток нафти у Бориславі / Архівне фото

Однак для розвитку підприємства бракувало значного капіталу, а Перша світова війна остаточно зупинила діяльність товариства.

Важливу роль у розвитку українського нафтового підприємництва відіграв митрополит Андрей Шептицький. Церква володіла значними земельними угіддями в Дрогобицько-Бориславському басейні, які мали промисловий потенціал.

У 1912 році Шептицький запросив європейських геологів для дослідження родовищ на церковних землях. Згодом він заснував і фінансував нафтові акційні товариства "Унія" та "Радова".

Під час укладання договорів з іноземними буровими компаніями митрополит наполягав на належній оплаті праці українських робітників, медичному страхуванні та безпечніших умовах роботи.

Андрей Шептицький / Архівне фото

Тоді на нафтових промислах працювали тисячі галицьких селян-бойків. Їх називали "ріпниками" або "барабами". Люди працювали у небезпечних умовах, спускалися під землю без належного захисту та ризикували загинути через вибухи газу й пожежі.

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Прибутки від нафтових підприємств Шептицький спрямовував, зокрема, на підтримку українських громад, лікарень, сиротинців і розвиток Національного музею у Львові.

Яким Борислав є сьогодні

Період стрімкого зростання нафтовидобутку залишився в минулому. Поверхневі поклади родовища значною мірою виснажені, однак нафтові качалки досі працюють у різних частинах міста, зокрема поруч із житловими будинками. Вони стали однією з особливостей Борислава й нагадують про його промислову історію.

Місто також розвиває туристичний напрям. Тут відкрили інтерактивну аптеку-музей Йоганна Зеха та працюють над популяризацією Музею нафтогазової промисловості України.

Де розташований Борислав: дивіться на карті

Ще одним напрямом розвитку залишається дослідження надр. Перспективи пов'язують із глибоким бурінням на рівні 4 – 5 кілометрів і застосуванням сучасних технологій для доступу до глибших покладів нафти й газу.

Водночас Борислав має потенціал для бальнеологічного туризму. Його околиці розташовані в регіоні, відомому мінеральними водами, зокрема "Нафтусею".