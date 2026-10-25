Этот город в Украине был третьим в мире по добыче нефти: ее здесь собирали ведрами

Здесь украинские предприниматели пытались конкурировать с европейскими компаниями, а рабочие трудились в опасных условиях ради нефтяных доходов. О том, как Борислав превратился в "Галицкую Калифорнию", рассказывает Kyiv Post.

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Как Борислав стал нефтяным центром Европы

Сегодня Борислав – город недалеко от Трускавца и Сходницы. Однако более века назад здесь бушевала настоящая промышленная лихорадка.

В начале XX века Борислав стал третьим по добыче нефти в мире после США и Баку. В 1909 году на его долю приходилось более 5% мировой добычи нефти.

Толчком к развитию нефтяной промышленности стало изобретение керосиновой лампы. В 1853 году аптекари Йоханн Зех из Львова и Игнатий Лукасевич из Борислава разработали способ очистки нефти, что позволило использовать ее для освещения.

Спрос на нефть рос, а на месте тихого поселения появилось значительное количество деревянных нефтяных башен. Несмотря на значительное влияние иностранных инвесторов, украинцы сыграли важную роль в становлении нефтедобычи в Бориславе.

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Нефтяные вышки в Бориславе в 1920-х годах / Архивная фотография

Одним из первых местных предпринимателей стал крестьянин Иван Шемелюк. Еще в 1840-х годах он выкопал на своем огороде колодец глубиной 6 метров. Он наполнился нефтью, которую мужчина начал продавать бочками.

Впоследствии в регион пришел большой капитал из Австро-Венгрии, Великобритании, Франции и Германии. Иностранные компании принесли технологии глубокого бурения, однако постепенно сосредоточили в своих руках значительную часть нефтяного бизнеса.

В начале XX века украинским крестьянам часто не хватало знаний о подлинной стоимости недр. Из-за этого они продавали земельные участки за бесценок, тогда как основную прибыль получали большие европейские компании.

Как украинцы попытались конкурировать с иностранцами

В 1906 году группа украинских патриотов попыталась изменить ситуацию. Во Львове было создано "Украинское нефтяное общество", одним из ведущих деятелей которого был Кость Левицкий – юрист, участник кооперативного движения и будущий глава правительства Западно-Украинской Народной Республики.

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Общество стремилось объединить земельные участки украинцев, внедрять современные технологии бурения и создать собственную альтернативу иностранным нефтяным компаниям.

Добыча нефти в Бориславе / Архивная фотография

Однако для развития предприятия не хватало значительного капитала, а Первая мировая война окончательно остановила деятельность общества.

Важную роль в развитии украинского нефтяного предпринимательства сыграл митрополит Андрей Шептицкий. Церковь владела значительными земельными угодьями в Дрогобычско-Бориславском бассейне, которые обладали промышленным потенциалом.

В 1912 году Шептицкий пригласил европейских геологов для исследования месторождений на церковных землях. Впоследствии он основал и финансировал нефтяные акционерные общества "Уния" и "Радова".

При заключении договоров с иностранными буровыми компаниями митрополит настаивал на достойной оплате труда украинских рабочих, медицинском страховании и более безопасных условиях труда.

Андрей Шептицкий / Архивная фотография

Тогда на нефтяных промыслах работали тысячи галицких крестьян-бойков. Их называли "рипниками" или "барабами". Люди трудились в опасных условиях, спускались под землю без надлежащей защиты и рисковали погибнуть из-за взрывов газа и пожаров.

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Доходы от нефтяных предприятий Шептицкий направлял, в частности, на поддержку украинских общин, больниц, приютов и развитие Национального музея во Львове.

Каким является Борислав сегодня

Период стремительного роста нефтедобычи остался в прошлом. Поверхностные залежи месторождения в значительной степени истощены, однако нефтяные качалки до сих пор работают в разных частях города, в частности рядом с жилыми домами. Они стали одной из особенностей Борислава и напоминают о его промышленной истории.

Город также развивает туристическое направление. Здесь открыли интерактивную аптеку-музей Иоганна Зеха и работают над популяризацией Музея нефтегазовой промышленности Украины.

Где находится Борислав: смотрите на карте

Еще одним направлением развития остается изучение недр. Перспективы связывают с глубоким бурением на глубине 4–5 километров и применением современных технологий для доступа к более глубоким залежам нефти и газа.

В то же время Борислав обладает потенциалом для бальнеологического туризма. Его окрестности расположены в регионе, известном минеральными водами, в частности "Нафтусей".