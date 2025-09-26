Може здаватися, що озвучку реклами записують у професійних студіях. Однак дикторка показала, що це цілком реально зробити у домашніх умовах.

Як виглядає озвучка реклами?

Тетяна Кірчук підкорила соцмережі роликом, у якому показала залаштунки створення рекламних озвучок. На відео вона сидить у домашній піжамі із мікрофоном та телефоном, демонструючи, як записує знайомі багатьом фрази.

Дикторка показала, як відбувається озвучка реклами: дивіться відео

Особливо цікавим виглядає те, що увесь цей час в кадрі перебувала дитина дикторки. Вона бавилася на фоні, але це жодним чином не заважало процесу запису.

У коментарях користувачі зізнаються, що не раз чули цей голос у магазинах і були здивовані, наскільки "домашнім" виглядає процес озвучки реклами, адже більшість вважає, що запис відбувається у професійній студії.

Яка реклама є найдорожчою у світі?

За даними Книги рекордів Гіннеса, чотирихвилинний художній ролик режисера База Лурмана, створений для реклами парфумів Chanel No. 5, став найдорожчою телевізійною рекламою у світі, витрати на виробництво якої сягнули 18 мільйонів фунтів стерлінгів (33 мільйони доларів).

У цьому ролику Ніколь Кідман, яка постає в образі Мерилін Монро, яку переслідують папараці, вперше показали у кінотеатрах США 1 листопада 2004 року, а на американському телебаченні – 11 листопада того ж року. Після цього реклама демонструвалася у кінотеатрах та на телебаченні Австралії, Великої Британії, Франції та Нідерландів.

За участь у цій рекламній кампанії Ніколь Кідман отримала 2 мільйони фунтів стерлінгів (3,7 мільйона доларів).

