Ви точно уявляли це інакше: дикторка показала справжній процес озвучки реклами
- Дикторка Тетяна Кірчук показала, що озвучку реклами можна робити в домашніх умовах, а не лише в професійних студіях.
- У відео, яке стало популярним, вона записує рекламу в піжамі з мікрофоном і телефоном, поки її дитина грається на задньому плані.
Може здаватися, що озвучку реклами записують у професійних студіях. Однак дикторка показала, що це цілком реально зробити у домашніх умовах.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на викладачку акторської майстерності Тетяну Кірчук в TikTok.
Як виглядає озвучка реклами?
Тетяна Кірчук підкорила соцмережі роликом, у якому показала залаштунки створення рекламних озвучок. На відео вона сидить у домашній піжамі із мікрофоном та телефоном, демонструючи, як записує знайомі багатьом фрази.
Дикторка показала, як відбувається озвучка реклами: дивіться відео
Особливо цікавим виглядає те, що увесь цей час в кадрі перебувала дитина дикторки. Вона бавилася на фоні, але це жодним чином не заважало процесу запису.
У коментарях користувачі зізнаються, що не раз чули цей голос у магазинах і були здивовані, наскільки "домашнім" виглядає процес озвучки реклами, адже більшість вважає, що запис відбувається у професійній студії.
Яка реклама є найдорожчою у світі?
За даними Книги рекордів Гіннеса, чотирихвилинний художній ролик режисера База Лурмана, створений для реклами парфумів Chanel No. 5, став найдорожчою телевізійною рекламою у світі, витрати на виробництво якої сягнули 18 мільйонів фунтів стерлінгів (33 мільйони доларів).
У цьому ролику Ніколь Кідман, яка постає в образі Мерилін Монро, яку переслідують папараці, вперше показали у кінотеатрах США 1 листопада 2004 року, а на американському телебаченні – 11 листопада того ж року. Після цього реклама демонструвалася у кінотеатрах та на телебаченні Австралії, Великої Британії, Франції та Нідерландів.
За участь у цій рекламній кампанії Ніколь Кідман отримала 2 мільйони фунтів стерлінгів (3,7 мільйона доларів).
Як реклама авіакомпанії стала мемом року у TikTok?
У 2025 році у TikTok став вірусним звук із реклами лоукостера Jet2, яка вийшла ще у грудні 2022 року. Реклама починається зі слів "Nothing beats a Jet2 Holiday" і супроводжується піснею Hold My Hand Джес Гленн, а озвучила її акторка Зої Лістер.
Хоч реклама мала на меті просування відпочинку, у TikTok користувачі найчастіше публікують відео з неідеальних поїздок, що зробило мем ще популярнішим. Популярність реклами вплинула і на артистів. Джес Гленн тепер важко виконувати свою пісню без того, щоб фанати не цитували рекламну фразу, а Зої Лістер стала зіркою токшоу, а також її запрошують на вечірки популярні діджеї.
Компанія Jet2 вирішила скористатися трендом і оголосила розіграш путівки на 1 000 фунтів серед тих, хто публікував відео під їхній звук. Ця кампанія стала одночасно успішною маркетингово та найпопулярнішим мемом 2025 року.