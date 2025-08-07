Тепер цей звук знають у всьому світі, як і пісню, яка супроводжує саму рекламу. Більше про цей вірусний тренд розповість 24 Канал з посиланням на блог Тетяни Бобрикової у TikTok.

Цікаво Желейна вода, яблучна троянда і не тільки: чому японські напої дивують усіх

Чому ця реклама стала вірусною?

Якщо у вас є TikTok, то ви точно чули рекламу, яка починається зі слів "Nothing beats a Jet2 Holiday". Ба, навіть якщо ви не є користувачем цієї мережі, ви могли почути звук, адже він буквально став вірусним.

Це – реклама лоукостера Jet2, який у 2022 році запустив рекламну кампанію, в якій використали пісню Hold My Hand співачки Джес Гленн. Озвучила цей текст акторка Зої Лістер.

Немає нічого кращого за відпустку з Jet2! І просто зараз ви можете заощадити 50 фунтів за особу. Це знижка 200 фунтів для сім'ї з чотирьох осіб,

– йдеться в рекламі.

Оригінальна реклама Jet2: дивіться відео

Проте у 2025 році ця реклама потрапила у TikTok і одразу стала хітом. І, здавалося б, компанія Jet2 мала б бути неймовірно щасливою, адже вони буквально на слуху. Проте в основному під цей звук люди публікують кадри з відпочинку, який, м'яко кажучи, далекий від ідеального.

Це б міг бути ідеальний відпочинок: дивіться відео

А в готелі кажуть, що з вікна чудові краєвиди: дивіться відео

Носіть із собою парасольку: дивіться відео

Така популярність реклами вплинула на всіх причетних до її створення. Наприклад, Джес Гленн тепер складно виконувати свою пісню, оскільки фанати не підспівують, а цитують рекламу.

Джес Гленн виступає після того, як реклама стала вірусною: дивіться відео

Зої Лістер стала зіркою токшоу, а також її запрошують на вечірки популярні діджеї, щоб вона знову процитувала ту саму фразу з реклами.

Водночас компанія Jet2 вирішила не ігнорувати тренд та вирішила провести розіграш між тими, хто опублікував відео під звук їхньої реклами. Приз – путівка на 1 000 фунтів стерлінгів, тобто на понад 55 тисяч гривень.

Jet2 запустили розіграш: дивіться відео

Ця рекламна кампанія є не тільки однією з найуспішніших з погляду маркетингу, але й найпопулярнішим мемом 2025 року.