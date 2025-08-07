Когось вони вражають, хтось не має особливого бажання їх куштувати. Більше розповість 24 Канал з посиланням на блог lenna_mazur у TikTok.

Які японські напої вражають світ?

У центрі японської столиці, у місті Токіо, є заклад Oyopee Coffee, де подають незвичайний чай. При замовленні вам приносять чашку, в якій викладена троянда з яблука. Її треба залити гарячим чаєм і тоді "квітка розквітає".



Ось так подають цей чай / Фото з соцмереж

Але ось що справді розриває мозок іноземцям – вода у вигляді желе. Її продають у пляшках, як і звичайну воду. Перед вживанням її треба збовтати. Вода випадає з пляшки порціями желе. Хтось від цього в захваті, а хтось не може навіть проковтнути, бо структура специфічна і незвична. Проте такий напій дуже освіжає у спекотні дні.

Так само освіжаються японці і за допомогою автомата, що перетворює газовані напої не просто в холодні, а в крижані. Для цього потрібно обрати напій, оплатити його на касі та отримати картку, яку треба вставити в автомат. І з нього ніби випадає звичайна пляшка газованого напою. Однак досить його струсонути та відкрити пляшку – напій кристалізується.

