Теперь этот звук знают во всем мире, как и песню, которая сопровождает саму рекламу. Больше об этом вирусном тренде расскажет 24 Канал со ссылкой на блог Татьяны Бобриковой в TikTok.

Почему эта реклама стала вирусной?

Если у вас есть TikTok, то вы точно слышали рекламу, которая начинается со слов "Nothing beats a Jet2 Holiday". Ба, даже если вы не являетесь пользователем этой сети, вы могли услышать звук, ведь он буквально стал вирусным.

Это – реклама лоукостера Jet2, который в 2022 году запустил рекламную кампанию, в которой использовали песню Hold My Hand певицы Джесс Гленн. Озвучила этот текст актриса Зои Листер.

Нет ничего лучше отпуска с Jet2! И прямо сейчас вы можете сэкономить 50 фунтов за человека. Это скидка 200 фунтов для семьи из четырех человек,

– говорится в рекламе.

Оригинальная реклама Jet2: смотрите видео

Однако в 2025 году эта реклама попала в TikTok и сразу стала хитом. И, казалось бы, компания Jet2 должна была бы быть невероятно счастливой, ведь они буквально на слуху. Однако в основном под этот звук люди публикуют кадры с отдыха, который, мягко говоря, далек от идеального.

Это бы мог быть идеальный отдых: смотрите видео

А в отеле говорят, что из окна прекрасные виды: смотрите видео

Носите с собой зонтик: смотрите видео

Такая популярность рекламы повлияла на всех причастных к ее созданию. Например, Джес Гленн теперь сложно исполнять свою песню, поскольку фанаты не подпевают, а цитируют рекламу.

Джесс Гленн выступает после того, как реклама стала вирусной: смотрите видео

Зои Листер стала звездой токшоу, а также ее приглашают на вечеринки популярные диджеи, чтобы она снова процитировала ту же фразу из рекламы.

В то же время компания Jet2 решила не игнорировать тренд и решила провести розыгрыш между теми, кто опубликовал видео под звук их рекламы. Приз – путевка на 1 000 фунтов стерлингов, то есть на более 55 тысяч гривен.

Jet2 запустили розыгрыш: смотрите видео

Эта рекламная кампания является не только одной из самых успешных с точки зрения маркетинга, но и самым популярным мемом 2025 года.