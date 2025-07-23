Обезголовлений кажан і розстріляні коти: факти із життя Оззі Осборна, які шокують
- Оззі Осборн відкусив голову кажану під час концерту в 1982 році, вважаючи, що він гумовий.
- Осборн зізнався, що в стані сп'яніння розстріляв 17 котів з дробовика.
22 липня на 77-му році життя помер легендарний рок-музикант Оззі Осборн. Це трапилося через понад 2 тижні після його прощального концерту.
Рок-зірка прожила яскраве і насичене життя. І як у справжнього рокера в його житті було чимало скандальних подій. Тому сьогодні 24 Канал з посиланням на RTE розповість про факти із життя Оззі Осборна, які справді шокують.
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Скандальні факти із життя Оззі Осборна
Осборн і кажан
Чи не найвідоміший скандальний факт із життя Осборна – він відкусив голову кажану. Справжньому. Це трапилося у 1982 році під час концерту в Де-Мойні в штаті Айова. Тоді один з фанатів кинув на сцену рукокрилого, а співаку здалося, що він гумовий і відкусив йому голову.
Фанати досі сперечаються, чи той кажан був живим, коли його кинули Осборну чи вже мертвим.
Почалося все з голуба
За рік до епізоду з кажаном Оззі шокував керівництво лейблу CBS Records. Під час святкування релізу нового альбому за задумом Осборн мав випустити двох голубів на території студії звукозапису. Однак замість того він схопив одного з голубів, відкусив йому голову та викинув з будівлі.
Прощальний концерт Оззі Осборна: дивіться відео
Розстріляні коти
Про цей епізод розповів сам Осборн. За словами рок-зірки, одного разу в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння він розстріляв з дробовика 17 котів.
За спогадами рокера, дружина знайшла його пізніше під фортепіано з дробовиком в одній руці та ножем в іншій.
Мурахи-наркотики
У 80-х Оззі Осборн гастролював з Motley Crue і колеги-рокери згадували, як їх дивувала поведінка музиканта. Басист гурту Ніккі Сікс стверджував, що побачивши мурах Осборн взяв соломинку і почав "нюхати їх як наркотики".
Нагадаємо, 6 липня 2025 року Оззі Осборн, який останні кілька років хворів на хворобу Паркінсона разом із гуртом Black Sabbath дав останній концерт. Колектив возз'єднався спеціально для цієї події.