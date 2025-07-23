Міг з'їдати до 30 на день: яким був улюблений смаколик Осборна
- Оззі Осборн мав улюблену закуску – яблука сорту Pink Lady, яких міг з'їсти до 30 на день.
- Яблука багаті на клітковину, вітаміни та антиоксиданти, що сприяють зниженню індексу маси тіла та боротьбі з ожирінням.
22 липня у віці 76 років помер культовий рок-музикант Оззі Осборн. Він увійшов в історію рок-музики та запам'ятався чималою кількістю епічних чи скандальних витівок. Проте це далеко не все, що варто знати про музиканта.
Наприклад, не всі знають, що у музиканта була улюблена закуска, без якої він не витримував і дня. А яка це була закуска – розповість 24 Канал з посиланням на SurreyLive.
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Якою була улюблена закуска Оззі Осборна
У грудні 2024 року на свій 76-й день народження Оззі Осборн розповів, що і дня не може прожити без яблук. Однак не звичайні яблука, а саме сорту Pink Lady. І на день часто музикант їв не менше 30 таких яблук.
Цікаво, що ВООЗ радить щодня споживати щонайменше 400 грамів фруктів та овочів що може знизити ризик інсульту, серцевих хвороб і навіть деяких видів раку. Проте Осборн завжди перевиконував цю норму. А яблука вважають одним із найкорисніших видів фруктів, бо вони багаті на клітковину, вітаміни та антиоксиданти.
Дослідження показують, що яблука насичують краще, ніж сік, а також можуть допомогти знизити індекс маси тіла. Поліфеноли в яблуках також борються з ожирінням.
Оззі Осборн постійно їв яблука і вони могли підтримувати його здоров'я, проте фрукти не могли зарадити діагностованій хворобі Паркінсона, від якої музикант страждав останні кілька років. Свій останній концерт 6 липня 2025 року Осборн провів сидячи у кріслі, оскільки через хворобу він не міг пересуватися.
Оззі Осборн на прощальному концерті / Фото Ross Halfin
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