Лише нещодавно Осборн відіграв свій прощальний концерт. Він возз'єднався з колегами по гурту Black Sabbath на фестивалі Back To The Beginning у Бірмінгемі. Біографію Оззі читайте у матеріалі Show 24.

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Раннє життя та кар'єра

Оззі Осборн, справжнє ім'я якого Джон Майкл Осборн, народився 3 грудня 1948 року в робітничій сім'ї в місті Бірмінгем (Велика Британія). Музикант був четвертою дитиною із шести.

Прізвисько Оззі він отримав в початковій школі, коли боровся з дислексією. Саме через це хлопець покинув школу у 16-річному віці, після чого підпрацьовував. Незабаром Осборн почав займатися незаконною діяльністю, зокрема скоював дрібні злочини, за крадіжку зі зломом отримав короткий тюремний термін.

Коли Оззі вийшов з в'язниці, то почав проявлятися як вокаліст. У 1968 році об'єднався з басистом Гізером Батлером, гітаристом Тоні Айоммі й барабанником Біллом Вордом, щоб створити рок-гурт Polka Tulk Blues, який пізніше отримав назву Earth. Згодом її знову змінили – на Black Sabbath.

Гізер Батлер, Тоні Айоммі, Білл Ворд та Оззі Осборн / Фото Getty Images

Кар'єра Black Sabbath

У 1970 році Black Sabbath випустив дебютний однойменний альбом, який розкритикували критики, але продажі за кордоном та в Англії були хорошими. Другий альбом 1971 року називається "Paranoid".

Наступні альбоми ("Master of Reality" (1971), "Vol. 4" (1972) та "Sabbath Bloody Sabbath" (1973)), як і попередні, завоювали музичні чарти та отримали платиновий статус у Сполучених Штатах Америки.

У 1975 році вийшов альбом "Sabotage", однак він уже не був таким успішним. Музикантам також довелося скоротити свій тур, коли Оззі Осборн травмуйся під час аварії на мотоциклі. Гурт опинився в ненайкращій ситуації й через те, що учасники зловживали наркотиками та алкоголем.

Після виходу альбомів "Technical Ecstasy", "Never Say Die", Осборн та його колеги по гурту розійшлися. Далі у колективі з'являлися різні фронтмени, але такого успіху як за часів Оззі не було.

Сольна кар'єра Оззі Осборна

У 1980 році Оззі Осборн випустив сольний дебютний альбом "Blizzard of Ozz", який виявився комерційно успішним, наступний альбом "Diary of a Madman" – теж.

Проте не всім подобалася особистість та музика Осборна. Якось він обсипав свою аудиторію сирим м'ясом та відкусив голову живому кажану на сцені, а у 1986 році музикант перебував у реабілітаційному центрі.

Успіх не покидав Осборна, хоча протягом усієї кар'єри він зловживав психоактивними речовинами.

У 2002 році відбулася прем'єра реаліті-шоу "Сімейка Осборнів", в якому розповідається про життя музиканта та його родини. Останній епізод вийшов у 2005 році. Проєкт мав хороші рейтинги та отримав премію "Еммі".

Оззі та Шерон з дітьми – Джеком і Келлі / Фото Getty Images

Возз'єднання Black Sabbath

У 2005 році Оззі возз'єднався з Black Sabbath для туру, а у 2012 – щоб відіграти серію концертів та записати альбом "13", який вийшов наступного року. У 2015 році гурт оголосив про плани щодо останнього туру "The End". Він завершився в рідному місті музикантів Бірмінгемі в лютому 2017 року.

У липні 2025 року в Бірмінгемі відбувся масштабний фестиваль Back To The Beginning. Оззі Осборн та інші учасники гурту Black Sabbath відіграли останній концерт.

Особисте життя Оззі Осборна

У 1982 році Оззі Осборн одружився зі своєю менеджеркою Шерон. Вони виховували трьох дітей: Джек, Келлі та Еймі. Музикант також мав трьох дітей від шлюбу з Тельмою Райлі.

У травні 2016 року Оззі та Шерон оголосили про плани на розлучення. ЗМІ повідомляли, що жінка нібито дізналася про роман чоловіка з його перукарем. Та вже через два місця вони спробували відновити стосунки.

Оззі Озборн та Шерон / Фото Getty Images

Хвороба Паркінсона

У січні 2020 року в інтерв'ю Робіну Робертсу Оззі Осборн розповів, що у нього діагностували хворобу Паркінсона. Наступного місяця музикант скасував північноамериканську частину свого туру "No More Tours 2", повідомивши, що має поїхати до Європи на лікування. Однак через кілька днів він випустив альбом "Ordinary Man".