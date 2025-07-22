Лишь недавно Осборн отыграл свой прощальный концерт. Он воссоединился с коллегами по группе Black Sabbath на фестивале Back To The Beginning в Бирмингеме. Биографию Оззи читайте в материале Show 24.

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Ранняя жизнь и карьера

Оззи Осборн, настоящее имя которого Джон Майкл Осборн, родился 3 декабря 1948 года в рабочей семье в городе Бирмингем (Великобритания). Музыкант был четвертым ребенком из шести.

Прозвище Оззи он получил в начальной школе, когда боролся с дислексией. Именно поэтому парень покинул школу в 16-летнем возрасте, после чего подрабатывал. Вскоре Осборн начал заниматься незаконной деятельностью, в частности совершал мелкие преступления, за кражу со взломом получил короткий тюремный срок.

Когда Оззи вышел из тюрьмы, то начал проявляться как вокалист. В 1968 году объединился с басистом Гизером Батлером, гитаристом Тони Айомми и барабанщиком Биллом Уордом, чтобы создать рок-группу Polka Tulk Blues, которая позже получила название Earth. Впоследствии ее снова изменили – на Black Sabbath.

Гизер Батлер, Тони Айомми, Билл Уорд и Оззи Осборн / Фото Getty Images

Карьера Black Sabbath

В 1970 году Black Sabbath выпустил дебютный одноименный альбом, который раскритиковали критики, но продажи за рубежом и в Англии были хорошими. Второй альбом 1971 года называется "Paranoid".

Следующие альбомы ("Master of Reality" (1971), "Vol. 4" (1972) и "Sabbath Bloody Sabbath" (1973)), как и предыдущие, завоевали музыкальные чарты и получили платиновый статус в Соединенных Штатах Америки.

В 1975 году вышел альбом "Sabotage", однако он уже не был таким успешным. Музыкантам также пришлось сократить свой тур, когда Оззи Осборн травмируйся во время аварии на мотоцикле. Группа оказалась в не самой лучшей ситуации и из-за того, что участники злоупотребляли наркотиками и алкоголем.

После выхода альбомов "Technical Ecstasy", "Never Say Die", Осборн и его коллеги по группе разошлись. Далее в коллективе появлялись разные фронтмены, но такого успеха как во времена Оззи не было.

Сольная карьера Оззи Осборна

В 1980 году Оззи Осборн выпустил сольный дебютный альбом "Blizzard of Ozz", который оказался коммерчески успешным, следующий альбом "Diary of a Madman" – тоже.

Однако не всем нравилась личность и музыка Осборна. Как-то он осыпал свою аудиторию сырым мясом и откусил голову живой летучей мыши на сцене, а в 1986 году музыкант находился в реабилитационном центре.

Успех не покидал Осборна, хотя на протяжении всей карьеры он злоупотреблял психоактивными веществами.

В 2002 году состоялась премьера реалити-шоу "Семейка Осборнов", в котором рассказывается о жизни музыканта и его семьи. Последний эпизод вышел в 2005 году. Проект имел хорошие рейтинги и получил премию "Эмми".

Оззи и Шэрон с детьми – Джеком и Келли / Фото Getty Images

Воссоединение Black Sabbath

В 2005 году Оззи воссоединился с Black Sabbath для тура, а в 2012 – чтобы отыграть серию концертов и записать альбом "13", который вышел в следующем году. В 2015 году группа объявила о планах относительно последнего тура "The End". Он завершился в родном городе музыкантов Бирмингеме в феврале 2017 года.

В июле 2025 года в Бирмингеме состоялся масштабный фестиваль Back To The Beginning. Оззи Осборн и другие участники группы Black Sabbath отыграли последний концерт.

Личная жизнь Оззи Осборна

В 1982 году Оззи Осборн женился на своей менеджерке Шэрон. Они воспитывали троих детей: Джек, Келли и Эйми. Музыкант также имел троих детей от брака с Тельмой Райли.

В мае 2016 года Оззи и Шэрон объявили о планах на развод. СМИ сообщали, что женщина якобы узнала о романе мужа с его парикмахером. Но уже через два места они попытались восстановить отношения.

Оззи Озборн и Шэрон / Фото Getty Images

Болезнь Паркинсона

В январе 2020 года в интервью Робину Робертсу Оззи Осборн рассказал, что у него диагностировали болезнь Паркинсона. В следующем месяце музыкант отменил североамериканскую часть своего тура "No More Tours 2", сообщив, что должен поехать в Европу на лечение. Однако через несколько дней он выпустил альбом "Ordinary Man".