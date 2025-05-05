Чому Папа Римський змінює ім'я: чи було так завжди і до чого тут Меркурій

7 травня у Ватикані розпочнеться конклав – вибори Папи Римського, який стане наступником покійного Франциска. Процес вибору понтифіка має багатовікові традиції, чим і привертає увагу мільйонів людей, навіть якщо вони не католики.

Зокрема серед традицій – обирати собі нове ім'я. Наприклад кардинал Хорхе Маріо Берґольйо став Франциском. Чому існує така традиція та як вона з'явилася – розповідає 24 Канал.

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Чому Папа Римський обирає собі нове ім'я

Першим Папою вважають апостола Петра. Він та його 54 наступники не змінювали своє ім'я, стаючи очільниками католицької церкви. Однак у 533 році Папою обрали священника на ім'я Меркурій. Очолювати церкву з іменем римського бога було би дивно, тому новообраний понтифік взяв собі ім'я Іван ІІ.

Наступники Івана не змінювали імен, аж до Івана ІІІ, мирським іменем якого було Кателінус. Іван XII у миру був Оксавіаном, тому теж змінив ім'я. Та це були винятки.

Лише наприкінці Х століття понтифіки почали брати за звичку змінювати своє мирське ім'я на нове. Аргументували це тим, що Петро, тобто перший Папа, до початку служіння Ісусу мав інше ім'я – Симон. Тобто нове ім'я символізує нову місію та новий етап.

Тільки у 1555 році новообраний Папа Марцел вирішив не змінювати своє ім'я. Проте його понтифікат тривав лише 3 тижні. З того часу і дотепер понтифіки змінюють імена.



Папа Марцел ІІ – останній, який використав своє ім'я / Портрет

Тепер ж одразу після перемоги на конклаві, коли переможця питають чи приймає він вибір колегії, його просять назвати ім'я, яке би він хотів собі взяти.