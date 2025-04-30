Це стається перед світовими війнами: чому смерть Папи Франциска тривожить багатьох
- Папа Франциск помер 21 квітня 2025 року, що викликало тривогу через історичні паралелі зі світовими війнами.
- Існують забобонні переконання, що смерть Папи є попередженням про глобальні конфлікти.
Зараз у Ватикані триває жалоба за Папою Франциском, який помер 21 квітня 2025 року. Смерть понтифіка у багатьох людей викликала тривогу, бо, мовляв, насувається катастрофа.
І це пов'язано не лише з пророцтвом святого Малахія, в якому Франциск начебто останній Папа Римський. Чому ж смерть понтифіка так тривожить людей – розповідає 24 Канал.
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Чи поганим знаком є смерть Папи
Річ у тім, що тривогу в чималої кількості людей по всьому світові викликає моторошний факт – у 1914 та 1939 роках, тобто буквально в роки початку світових воєн, помирав Папа Римський.
Папа Пій Х помер 20 серпня 1914 року – тобто уже після початку Першої світової війни. На його місце було обрано Папу Бенедикта XV.
10 лютого 1939 року, за понад пів року до вторгнення Німеччини в Польщу, помер Папа Пій ХІ, а церкву замість нього очолив Пій ХІІ, котрого зараз часто називають "Папою Гітлера".
Пій ХІІ – обраний за пів року до початку Другої світової / Портрет 1951 року
Тому в смерті Папи Франциска бачать поганий знак – мовляв, розпочнеться третя світова війна.
Чи справді це так
Звісно, у роки початку світових воєн помирали Папи Римські – і це факт. Так само факт, що Бенедикт XV помер у 1922, Пій ХІІ – у 1958 році і опісля у Ватикані поховали ще 6 понтифіків. І ні, в рік смерті кожного з них не розпочиналися світові війни.
Хоча цікаво, що папу Франциска було обрано понтифіком за рік до початку війни в Україні, а Бенедик XVI помер в останній день 2022 року – в рік, коли почалася повномасштабна війна в Україні. Зараз же після смерті Папи Франциска існує висока загроза війни між Індією і Пакистаном.
Однак малоймовірно, що ці події якимось чином пов'язані. Проте все ж хтось обирає вірити у зв'язок між смертями Пап і війнами, але смерті понтифіків – абсолютно закономірне явище як і сама смерть.