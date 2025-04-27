Вибори Папи серед кардиналів відбуваються в ізоляції від зовнішнього світу і єдиний зв'язок з вірянами – димар. Саме дим є оголошенням про те, чи обрано нового понтифіка. За допомогою чого кардинали змінюють колір диму – розповідає 24 Канал.

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Як з'являється дим над Сикстинською капелою

У Сикстинській капелі, де кардинали перебувають у повній ізоляції від зовнішнього світу під час конклаву. Щодня відбувається щонайменше 2 тури голосування і так триватиме доти, поки один кандидат не збере дві третини +1 голос кардиналів. Бенедикта XVI обрали за 4 тури, а Франциска – за 5.

Коли після проведеного туру голосування жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів, з димаря капели іде чорний дим. А коли все ж Папу обрано – білий.

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В обох випадках кардинали спалюють бюлетені, які були використані під час голосування. Якщо тур був без переможця, то раніше до бюлетенів додавали вугілля чи навіть смолу. Якщо Папу обрано – до паперів додавали сиру солому.

З 2005 року для цього використовують спеціальні речовини. Для чорного диму – суміш перхлорату калію, антрацену та сірки, а для білого – бертолетову сіль, лактозу і каніфоль.