Звичайні вже не в тренді: ніколи не здогадаєтесь, які собаки підкорили Південну Корею

У Південній Кореї набирає популярності незвичайне захоплення – люди почали заводити паперових собак і навіть виходити з ними на прогулянки. Такі домашні улюбленці не потребують корму, не гавкають і не залишають шерсті на меблях. Щоправда, мають один суттєвий недолік – можуть зіпсуватися від дощу.

Йдеться про невеликих собачок, яких в Південній Кореї роблять із паперу або цупкого картону. До конструкції прикріплюють чотири рухомі лапки та нитку. Якщо потягнути за неї, лапи починають рухатися, створюючи враження, ніби песик іде поруч із господарем, повідомляє ytn.co.kr.

Як паперові собаки стали популярними

Відео з незвичайними прогулянками почали поширюватися в соціальних мережах, зокрема у Threads та Instagram. На кадрах люди ведуть паперових песиків на імпровізованому повідку, а ті кумедно перебирають лапками.

Захоплення швидко привернуло увагу користувачів, а згодом подібні ролики почали з'являтися й за межами країни.

Одна з причин популярності такого заняття – простота. Для створення паперового улюбленця потрібні лише цупкий папір, ножиці, клей, кріплення для рухомих лапок і нитка. Собаку можна самостійно вирізати, скласти та прикрасити на власний смак.

Як виглядають паперові собаки: дивитись відео

Чому люди заводять паперових улюбленців

Паперовий песик не потребує щоденного догляду, його не потрібно годувати чи вигулювати за графіком. Водночас із ним можна створювати кумедні відео, вигадувати історії та навіть влаштовувати спільні прогулянки.

Однак у такого улюбленця є очевидна слабкість – вода. Папір швидко розмокає, тому дощ або мокрий сніг можуть зіпсувати іграшку.

Крім того, паперовий собака не гавкає, не бігає самостійно та не може замінити живого домашнього улюбленця. Попри це, незвичайне захоплення продовжує поширюватися в соцмережах.