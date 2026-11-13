Обычные собаки уже не в тренде: вы никогда не догадаетесь, какие собаки покорили Южную Корею

Речь идет о небольших собачках, которых в Южной Корее делают из бумаги или плотного картона. К конструкции прикрепляют четыре подвижные лапки и нитку. Если потянуть за нее, лапы начинают двигаться, создавая впечатление, будто собачка идет рядом с хозяином, сообщает ytn.co.kr.

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Как бумажные собачки стали популярными

Видео с необычными прогулками начали распространяться в социальных сетях, в частности в Threads и инстаграме. На кадрах люди выгуливают бумажных собачек на импровизированном поводке, а те забавно перебирают лапками.

Это увлечение быстро привлекло внимание пользователей, а впоследствии подобные ролики начали появляться и за пределами страны.

Одна из причин популярности такого занятия – простота. Для создания бумажного питомца нужны лишь плотная бумага, ножницы, клей, крепления для подвижных лапок и нитка. Собаку можно самостоятельно вырезать, сложить и украсить по своему вкусу.

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Как выглядят бумажные собаки: смотреть видео

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Почему люди заводят бумажных питомцев

Бумажная собачка не требует ежедневного ухода, ее не нужно кормить или выгуливать по расписанию. В то же время с ней можно снимать забавные видео, придумывать истории и даже устраивать совместные прогулки.

Однако у такого питомца есть очевидная слабость – вода. Бумага быстро размокает, поэтому дождь или мокрый снег могут испортить игрушку.

Кроме того, бумажная собачка не лает, не бегает самостоятельно и не может заменить живого домашнего питомца. Несмотря на это, необычное увлечение продолжает набирать популярность в соцсетях.