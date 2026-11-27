В Україні є чимало мальовничих місць, які щороку приваблюють тисячі туристів. Одне з них – Національний дендрологічний парк "Софіївка", розташований в Умані на Черкащині.

Згідно з інформацією на офіційному сайті парку, його історія почалася понад 200 років тому, а створили його на честь коханої жінки. Сьогодні "Софіївка" вважається шедевром світового садово-паркового мистецтва.

Як виник парк "Софіївка"

Дендрологічний парк заснував у 1796 році польський магнат Станіслав Щенсний Потоцький. Він присвятив його своїй дружині красуні-грекині Софії. У травні 1802 року, на день її іменин, чоловік подарував їй парк.

Ідея створити парк в романтичному стилі з використанням мотивів давньогрецької та давньоримської міфології належала самій Софії.

Спочатку територія майбутнього парку мала зовсім інший вигляд. Тут були майже позбавлені рослинності пагорби, гранітні брили та невеликий струмок. У долині росли лише кілька дерев, зокрема старі груші та верби.

"Софіївка" / Фото з офіційного сайту парку

Однак природний ландшафт із гранітними виходами, прохолодними джерелами та мальовничою долиною надихнув Потоцьких на створення парку.

Автором топографічного й архітектурного проєкту став польський військовий інженер Людвиг Метцель. Він також керував будівельними роботами. За основу композиції взяли образи героїв давньогрецьких поем Гомера "Іліада" та "Одіссея".

За відносно короткий час на цій території з'явився масштабний парковий комплекс. Його прикрасили екзотичні рослини, античні скульптури, водойми, каскади, фонтани та кам'яні гроти.

Як змінювалася "Софіївка"

Після створення парк залишався власністю родини Потоцьких до 1832 року. Згодом він перейшов у відання Київської казенної палати, а в 1836 році – Управління військових поселень.

За часів Миколи I "Софіївку" перейменували на Царицин сад. У цей період тут з'явилися нові архітектурні споруди: головні в'їзні ворота, Рожевий павільйон на острові Анти-Цирцеї, павільйон Флори та Китайська альтанка.

У 1859 році парк передали Головному училищу садівництва, яке перевели з Одеси до Умані. "Софіївка" стала його навчальною базою. Згодом на її території створили Англійський парк, де висадили рідкісні види та форми рослин.

"Софіївка" у 1913 році / Фото Portal History

Після революції 1917 року парк перейменували на Парк імені III Інтернаціоналу. У 1929 році він отримав статус державного заповідника.

Під час Другої світової війни значна частина архітектурних пам'яток була зруйнована. Після визволення Умані 10 березня 1944 року парк відновив роботу.

У 1955 році "Софіївку" передали до відання Національної академії наук України. Відтоді вона перебуває в її підпорядкуванні.

У 2004 році дендрологічному парку надали статус національного, а наступного року – науково-дослідного інституту НАН України. Також у 2007 році парк увійшов до переліку Семи чудес України.