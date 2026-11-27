Согласно информации на официальном сайте парка, его история началась более 200 лет назад, а создан он был в честь любимой женщины. Сегодня "Софиевка" считается шедевром мирового садово-паркового искусства.

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Как возник парк "Софиевка"

Дендрологический парк основал в 1796 году польский магнат Станислав Щенсный Потоцкий. Он посвятил его своей жене, красавице-гречанке Софии. В мае 1802 года, в день ее именин, муж подарил ей парк.

Идея создать парк в романтическом стиле с использованием мотивов древнегреческой и древнеримской мифологии принадлежала самой Софии.

Изначально территория будущего парка выглядела совсем иначе. Здесь были почти лишенные растительности холмы, гранитные глыбы и небольшой ручей. В долине росли лишь несколько деревьев, в частности старые груши и ивы.

"Софиевка" / Фото с официального сайта парка

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Однако природный ландшафт с гранитными выходами, прохладными источниками и живописной долиной вдохновил Потоцких на создание парка.

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Автором топографического и архитектурного проекта стал польский военный инженер Людвиг Метцель. Он также руководил строительными работами. За основу композиции были взяты образы героев древнегреческих поэм Гомера "Илиада" и "Одиссея".

За относительно короткое время на этой территории появился масштабный парковый комплекс. Его украсили экзотические растения, античные скульптуры, водоемы, каскады, фонтаны и каменные гроты.

Как менялась "Софиевка"

После создания парк оставался собственностью семьи Потоцких до 1832 года. Впоследствии он перешел в ведение Киевской казенной палаты, а в 1836 году – Управления военных поселений.

Во времена Николая I "Софиевку" переименовали в Царицын сад. В этот период здесь появились новые архитектурные сооружения: главные въездные ворота, Розовый павильон на острове Анти-Цирцеи, павильон Флоры и Китайская беседка.

В 1859 году парк передали Главному училищу садоводства, которое перевели из Одессы в Умань. "Софиевка" стала его учебной базой. Впоследствии на ее территории создали Английский парк, где высадили редкие виды и формы растений.

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"Софиевка" в 1913 году / Фото Portal History

После революции 1917 года парк переименовали в Парк имени III Интернационала. В 1929 году он получил статус государственного заповедника.

Во время Второй мировой войны значительная часть архитектурных памятников была разрушена. После освобождения Умани 10 марта 1944 года парк возобновил работу.

В 1955 году "Софиевку" передали в ведение Национальной академии наук Украины. С тех пор она находится в ее ведении.

В 2004 году дендрологическому парку присвоили статус национального, а в следующем году – научно-исследовательского института НАН Украины. Также в 2007 году парк вошел в список Семи чудес Украины.