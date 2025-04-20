Не просто декор: значення кольорів крашанок, про які ви могли не знати

Фарбування яєць – одна з найдавніших великодніх традицій. Кожен колір крашанки має своє значення, що поєднує християнські традиції та дохристиянські вірування.

24 Канал розповідає, що означають кольори на крашанках.

Дивіться також Ви могли навіть не задумуватися: чому саме яйце – символ Великодня

Червоний

Цей колір має глибоке символічне значення. У християнській традиції червоний на писанці уособлює кров Ісуса Христа, пролиту заради людства. У дохристиянських віруваннях це був колір вогню, любові та пристрасної енергії.

Червоні писанки часто дарували молодятам як побажання щасливого шлюбу. У слов’янській міфології поєднання червоного й чорного вважалося гармонійним – подібним до пари "інь" та "ян".

Жовтий

Жовтий колір був одним із перших у розписі писанок і символізував сонце, тепло та надію. Його також пов’язували з мріями про багатий врожай і образом золотистих пшеничних ланів.

Кольори крашанок мають прихований сенс / Фото Shutterstock

Зелений

Цей колір асоціюється з природою, життям і надією. Зелений символізує весняне пробудження й оновлення. Отримати його природними барвниками було непросто, однак саме тому він вважався особливо цінним.

Чорний

Цей колір застосовували на завершальному етапі розпису писанки. Після нагрівання над вогнем чорне тло розкривало кольорові візерунки, створюючи ефект народження з темряви. У традиціях предків чорний символізував ніч перед світанком, смерть як перехід до відродження.

Деякі кольори відображають дохристиянські вірування / Фото Shutterstock

Білий

Білий був знаком чистоти, безгрішності та духовного світла. У давніх віруваннях він асоціювався з вирієм – місцем спокою душ.

Блакитний

Цей колір означав небесну стихію, воду та повітря. Він також символізував чистоту, здоров’я та божественне джерело життя.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як виглядають традиційні писанки окупованих регіонів України. Зокрема у них є своя символіка, яку не зустрінеш в інших частинах країни.