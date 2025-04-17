Все більше людей проявляють інтерес до писанкарства, особливо до традиційних орнаментів, які використовували в регіонах, котрі зараз, на жаль, в окупації. Про традиційні писанки Луганщини, Донеччини, Запоріжжя, Херсонщини та Харківщини розкаже 24 Канал з посиланням на блог marceline_pysanka у TikTok.
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Блогерка Вікторія напередодні Великодня створила 25 писанок з кожного регіону України. Усі роботи можна побачити у її блозі, а сьогодні ми говоритимемо саме про окуповані території.
Херсонська область
Традиційна писанка для Херсонщини, лівобережжя якої, на жаль, окуповане, має назву "48 клинців". Виконують її у традиційному варіанті з використанням білого, жовтого, червоного, зеленого та чорного кольорів. 48 клинців є давнім символом добробуту, де кожен клинець символізує діяльність людини.
Писанка Херсонщини: дивіться відео
Донецька область
З Донеччини, де зараз тривають важкі бої, відома лише одна традиційна писанка – "Грабельки". Писанка виконана у білому, жовтому, червоному, зеленому та чорному кольорах.
Грабельки є символами води та дощу, якого так часто бракує у степах Донеччини. У давнину люди вірили, що зображуючи грабельки можна викликати очікуваний дощ, аби був урожай.
Писанка Донеччини: дивіться відео
Харківська область
Для писанок Харківщини, північно-східна частина якої все ще в окупації, притаманні чорні або темно-червоні кольори з використанням зеленого, жовтого та білого. Одна з відомих писанок – "Дубове листя". Дарували таку писанку тим, кому бажали міцного здоров'я.
Писанка Харківщини: дивіться відео
Запорізька область
Про писанкарство на території сучасної Запорізької області, більшість якої, на жаль, окупована, збереглося не багато відомостей. Однак точно відомо, що писанки тут писали здавна.
Одна з традиційних писанок, притаманна регіону – теж "Дубове листя", виконала у білому, червоному і чорному кольорах. Тут листя дуба є символом сили та стійкості – як і саме Запоріжжя.
Запорізька писанка: дивіться відео
Луганська область
У Запорізькій та Луганській областях археологи поки не знаходили писанок. Однак в етнографічних працях про Луганщину, яка, на жаль, майже повністю окупована, збереглися традиційні орнаменти. Наприклад, писанка зі Старобільського району виконана у білому, жовтому та червоному кольорах. Основний акцент на ньому – хрест. У християнстві – символ перемоги життя над смертю, у давній українській традиції – символ чотирьох стихій.
Писанка Луганщини: дивіться відео
Крим
У Криму писанок не писали. Проте блогерка Вікторія вирішила поекспериментувати та зобразити традиційний кримськотатарський орнамент Орьнек на писанці. Це доволі складна, але дивовижна робота.
Як би виглядали писанки Криму: дивіться відео
Як виглядають писанки інших регіонів України, можна переглянути на сторінці Вікторії у Tik Tok