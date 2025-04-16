Писанки писали й українські аристократи, такі як родина Косачів, з якої походить видатна Леся Українка. Як писала писанки видатна поетеса – розповідає 24 Канал з посиланням на блогерку Софію Безверху.

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Як писала писанки Леся Українка

Блогерка та популяризаторка української культури Софія Безверха поділилася у мережі фактами про Великдень у родині Косачів, котрі вона прочитала у працях дослідниці Тамари Скрипки.

У Косачів культу їжі не було, а господарство вели слуги, проте Олена Пчілка, мама Лесі Українки, на Великдень власноруч пекла мереживні паски – особливий вид святкової випічки, який потребував чимало зусиль і щонайменше 140 курячих яєць, які треба було перетерти з цукром. Цю паску Олена Пчілка робила за рецептом своєї матері.

Але жінки у родині також займалися написанням писанок. Традиційно вважалося, що саме жінки та дівчата повинні писати їх. То ж і Леся Українка з мамою та сестрами перед Великоднем займалися писанкарством.

У нас є уривок листа, в якому йдеться про те, що перебуваючи у Ялті на Великдень, Леся із сестрою Ольгою вразили усіх, написавши писанки. Йшлося про родину господаря помешкання, де зупинилася Леся,

– розповідає Софія Безверха.

Більше про Великдень у Косачів: дивіться відео

Крім того, Олена Пчілка у 1876 році видала великий альбом з українськими орнаментами, зокрема, на писанці. Там були 23 зразки писанок, зібраних самою Оленою Пчілкою.