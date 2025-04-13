Писанкарство – давнє традиційне українське мистецтво, яке сягає корінням ще у дохристиянські часи. Що означають головні символи на писанках – розповідає 24 Канал.

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Головні символи на писанці та їхнє значення

Писанкарство було традиційним на всіх землях, де проживали українці, зараз декотрі з них за межами України, проте, як на Лемківщині, ці традиції збереглися. Попри регіональні відмінності, все ж для майже усіх писанок були притаманні спільні символи та мотиви:

сонце – символ життя і тепла, найчастіше його зображають на писанках у формі хреста, восьмикутної зірки або спіралі.

дерево життя – символ безперервного зв'язку між поколіннями та з природою, сили роду та духовного зростання.

грабельки – символ родючості і достатку та дощу, котрий живить землю;

драбинка – символ духовного піднесення, зв'язку неба і землі;

оленячі роги – символ мужності та достатку;

сорок клинців – один із найдавніших символів, який символізує сонце та цикл року, гармонію в природі;

хвильки – символ води, життя, оновлення;

квіти – символ краси та духовної чистоти;

тваринні мотиви – символи сили і мужності (кінь), добробуту і здоров'я (баран), мудрості і духовної сили (олень);

хрест – у християнстві є символом воскресіння Христа, у дохристиянські часи це був символ 4 стихій – землі, води, вогню й повітря;

спіраль – символ безперервності життя, циклічності природи і зв'язку життя та смерті;

меандри – безкінечні лінії, котрі є символами вічності та вважаються оберегом від зла.



Українські писанки / Фото Pexels

Однак символіка є також і в кольорах писанок. Кожен із них має своє значення:

червоний є символом любові, енергії та життя;

жовтий – символ сонця, тепла та достатку;

зелений – символ весни, молодості та відродження;

чорний – символ мудрості, вічності та землі;

білий – символ чистоти та духовності;

синій – символ неба і гармонії.



Кольори на писанках теж мають значення / Фото Pexels

За регіональними ознаками писанки мають свої відмінності. Наприклад, Наддніпрянщині, Слобожанщині та Таврії притаманні рослинні орнаменти на писанках, причиною чого є те, що основою господарства у цих регіонах було рослинництво.

Тваринні мотиви більш притаманні для Гуцульщини, де скотарство було основою господарства, адже в горах земля не є такою родючою, як чорнозем.

Для Бойківщини були притаманні більше геометричні фігури. Водночас на Лемківщині створювали писанки відмінним способом, проте там також перевага була у геометричних фігур.