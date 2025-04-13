Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис користувача @tryzub_empire в Instagram.

Дивіться також У деяких країнах за це карають: де у світі не святкують Великдень

Паска – не завжди з глазур’ю

Українська традиційна паска зазвичай прикрашалась виключно тістом. Водночас білу білкову глазур почали масово наносити відносно нещодавно – ця традиція прийшла з Росії та Польщі.

Традиційна українська паска не прикрашається глазур'ю / Фото Shutterstock

Різниця між крашанкою та писанкою

Крашанка – це варене яйце, пофарбоване в один колір, яке їли на Великдень. Писанка ж – це сире яйце, розписане візерунками за допомогою воску та барвників. Її не їли, а зберігали або дарували близьким.

Між писанкою і крашанкою є суттєва відмінність / Фото Shutterstock

Пасха і паска – не одне й те саме

Пасха – це єврейське свято "Песах" на честь виходу з Єгипту. Саме напередодні цього свята відбулось розп’яття Ісуса.

Водночас Великдень – це українська назва свята Воскресіння Христового. За однією з версій, це калька вжитої в грецькому Євангелії фрази "великий день", за іншою – згадка шанованого багатьма народами весняного рівнодення, коли день починає збільшуватися.

А от "паска" – це вже кулінарний термін, що походить від назви свята. В Україні цей хліб також називали бабкою, калачем чи навіть сирною паскою. Сьогодні паскою вважаються будь-яка великодня випічка.

Не варто плутати Пасху і паску / Фото Shutterstock

Бабка – не зовсім те саме, що паска

Бабка – це інша форма великодньої випічки. Її робили з більшою кількістю яєць, спецій, подекуди – з отвором посередині. Іноді бабку готували навіть із сиру.

Бабка / Фото Unsplash

До слова, раніше ми писали про головні традиції святкування Великодня в Україні. Зокрема прибирання в Чистий четвер, молитви в Страсну п'ятницю, освячення кошиків у Велику суботу та святкові обіди на Воскресіння Христове.