Також є держави, де просто дуже мало християн, тож на Великдень там просто не звертають уваги. Про це пише 24 Канал.

Дивіться також Великдень у Польщі 2025: календар головних дат

Де не святкують Великдень

Саудівська Аравія

Християнство там заборонене, і в цій країні немає церков. Християни, яких там небагато, можуть святкувати лише приватно і дуже обережно.

Афганістан

Офіційна релігія там – іслам. Християнство в цій країні не визнають, тож публічних святкувань немає.

Північна Корея

Будь-яка релігія в КНДР суворо обмежена, а християнська діяльність заборонена та суворо карається. Тож Великдень там не святкується взагалі.



У КНДР християн утримують у в'язницях / Вікіпедія, Rajin

Також є країни, де Великдень просто не є святом, адже більшість населення мають зовсім іншу віру. Як от Китай, Непал, Бутан, Лаос, Камбоджа.

Однак Пасха там не заборонена, і в районах, де є християнські громади, віряни можуть святкувати за бажанням.