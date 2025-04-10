Тож цього року українці святкуватимуть Великдень разом з більшістю християнських країн, включаючи свою сусідку. Коли основні великодні дати у 2025-му в Польщі розповідає 24 Канал.

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Календар великодніх дат у Польщі

Великодній період розпочався з дотриманням Великого посту, який у Польщі відзначається Попільною середою. У 2025 році Попільна середа припала на 5 березня. Великий піст у Польщі триває 40 днів і завершується 19 квітня.

Загалом, Великодній календар 2025 у Польщі виглядає так:

Попільна середа – 5 березня,

Вербна неділя – 13 квітня,

Чистий четвер – 17 квітня,

Страсна п'ятниця – 18 квітня,

Велика субота – 19 квітня,

Великдень (1-й день) – 20 квітня,

Великодній понеділок – 21 квітня.

Відповідно до чинного законодавства, понеділок, наступний за Великоднем, визначено офіційним вихідним днем. Так, 21 квітня 2025 року в Польщі відпочиватимуть всі.

До слова, у Польщі є традиція проведення спеціальних торгових неділь напередодні Великодня і після. Цього року вони припадають на 13 квітня та 27 квітня.

Часто після світ хочеться привезти з дому смаколики, але не всі можна перевозити через кордон – які продукти заборонено ввозити в Польщу.