Поэтому в этом году украинцы будут праздновать Пасху вместе с большинством христианских стран, включая свою соседку. Когда основные пасхальные даты в 2025-м в Польше рассказывает 24 Канал.

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Календарь пасхальных дат в Польше

Пасхальный период начался с соблюдением Великого поста, который в Польше отмечается Пепельной средой. В 2025 году Пепельная среда пришлась на 5 марта. Великий пост в Польше длится 40 дней и завершается 19 апреля.

В общем, Пасхальный календарь 2025 в Польше выглядит так:

Пепельная среда – 5 марта,

Вербное воскресенье – 13 апреля,

Чистый четверг – 17 апреля,

Страстная пятница – 18 апреля,

Великая суббота – 19 апреля,

Пасха (1-й день) – 20 апреля 20 апреля,

Пасхальный понедельник – 21 апреля.

Согласно действующему законодательству, понедельник, следующий за Пасхой, определен официальным выходным днем. Так, 21 апреля 2025 года в Польше будут отдыхать все.

К слову, в Польше есть традиция проведения специальных торговых воскресений накануне Пасхи и после. В этом году они приходятся на 13 апреля и 27 апреля.

Часто после мира хочется привезти из дома вкусности, но не все можно перевозить через границу – какие продукты запрещено ввозить в Польшу.