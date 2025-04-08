24 Канал рассказывает о каких законах и правах нужно знать украинцам, которые находятся в Польше. За нарушение можно получить даже штраф.

Читайте также Причина – парадоксальная: суд запретил Закопане взимать с туристов сбор

Какие вещи запрещено делать в Польше

Ненадлежащий уход за детьми

Польша имеет важные законы, касающиеся благополучия детей. В Украине часто можно наблюдать, как маленькие дети самостоятельно добираются до школы. Однако ситуация в Польше существенно отличается, поскольку там такие практики считаются неприемлемыми. Польское законодательство предусматривает, что дети в возрасте до 7 лет во время передвижения по улицам города должны находиться в сопровождении лица, достигшего 10-летнего возраста.

В Польше правила требуют, чтобы все дети, рост которых менее 150 сантиметров, были пристегнуты в автокресле во время поездки в транспортном средстве.

Кроме того, существуют требования по использованию детьми скейтбордов, электросамокатов и подобных устройств. Детям в возрасте до 10 лет запрещено ездить на этих транспортных средствах по дорогам или велосипедным дорожкам без сопровождения взрослых. А для детей в возрасте от 10 лет и старше обязательно наличие велосипедной карточки или специализированного водительского удостоверения – AM, A1, B1 или T, которые можно получить в местных школах.

Если вы нарушите хотя бы одно из этих правил, то придется заплатить штраф в размере 200 злотых.

Обращение с домашними животными

В соответствии с польским законодательством, владельцы домашних животных обязаны обеспечить своим животным доступ к помещению, которое защищает их от экстремальных температур, осадков и обеспечивает достаточное количество пищи и воды. Несоблюдение этих правил может привести к штрафу в размере 1 000 злотых.



Правила выгула животных в Польше / Фото Unsplash

Владельцам домашних животных нельзя держать собак на поводке более 12 часов в сутки, а длина поводка должна быть не менее 3 метров. В то же время все собаки должны оставаться на поводке во время прогулок, независимо от их темперамента или уровня подготовки. Для агрессивных собак также необходим намордник. Несоблюдение этих правил может привести к штрафу в размере 500 злотых.

Если так случилось, что собака загрязнила общественное место, то хозяин должен заплатить штраф в размере 500 злотых.

Гриль в непредвиденных местах

С приближением сезона шашлыков польские власти напоминают гражданам о важных правилах приготовления пищи на природе. Категорически запрещено разводить огонь или готовить пищу в пределах 100 метров от границ леса, если для этого не предусмотрено специального места. Кроме того, подобные ограничения распространяются и на парки, где приготовление пищи может быть ограничено в определенных местах.

В Кракове определено только 4 специальные зоны для приготовления пищи на гриле по всему городу. Жители и гости города должны знать, что приготовление пищи на гриле в неположенных местах может привести к штрафу в размере до 500 злотых.

Ранее 24 Канал рассказывал о том, что нельзя делать в Чехии.