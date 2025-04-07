Причина в загрязненном воздухе – взимание платы за "климатические преимущества" является просто незаконным. Городская власть не согласна и планирует изменить законы, чтобы продолжить взимать сбор, пишет 24 Канал со ссылкой на Notes from Poland.

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Закопане должно отменить "климатический сбор"

Высший административный суд Польши (ВАС) принял решение, которое запрещает популярному горному курорту Закопане взимать с туристов "климатический сбор", обосновывая это неудовлетворительным качеством воздуха.

Это решение знаменует собой завершение судебного процесса, который начался в 2015 году под руководством Богдана Ачимеску, профессора Краковской академии искусств.

Согласно польскому законодательству, местные власти имеют право взимать с туристов специальный ежедневный налог, известный как "opłata miejscowa" или "местный налог", при условии, что регион соответствует определенным критериям, включая установленные стандарты качества воздуха.

И все бы ничего, но Южная Польша, где расположено Закопане, сталкивается со значительными проблемами с качеством воздуха. Именно здесь наблюдается один из самых высоких уровней загрязнения воздуха в Европе, превышающий допустимые нормы. Следовательно, взимание климатического налога является незаконным.



Озеро Морской глаз в Татрах / Фото Unsplash

С чего все началось

В 2018 году Ачимеску выиграл первое дело против Закопане: суд вынес решение, что город не соответствует климатическим требованиям для взимания платы. Он получил деньги обратно.

Затем мужчина подал еще одну жалобу на постановление, которое позволяет Закопане продолжать взимать плату.

Я рад, что суд снова согласился со мной в споре с Закопане. Надеюсь, этот раз город прекратит взимать плату, для которой нет правовых оснований. Целью моих действий всегда было благо посетителей и жителей,

– прокомментировал Ачимеску.

Согласно отчетам, Закопане ежегодно получает около 5 миллионов злотых (1,2 миллиона евро) от своего климатического сбора.

Власти не согласны

Однако власти Закопане не согласны с вердиктом. Мэр города Лукаш Филипович считает решение несправедливым, утверждая, что город страдает от загрязнения, которое поступает со всего региона, хотя само качество воздуха в Закопане улучшилось с 2022 года.

Город планирует изменить местное законодательство, чтобы иметь возможность и в дальнейшем взимать сбор.

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