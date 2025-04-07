Причина у забрудненому повітрі – стягнення плати за "кліматичні переваги" є просто незаконним. Міська влада не згодна і планує змінити закони, щоб продовжити стягувати збір, пише 24 Канал з посиланням на Notes from Poland.

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Закопане має скасувати "кліматичний збір"

Вищий адміністративний суд Польщі (ВАС) ухвалив рішення, яке забороняє популярному гірському курорту Закопане стягувати з туристів "кліматичний збір", обґрунтовуючи це незадовільною якістю повітря.

Це рішення знаменує собою завершення судового процесу, який розпочався у 2015 році під керівництвом Богдана Ачимеску, професора Краківської академії мистецтв.

Відповідно до польського законодавства, місцева влада має право стягувати з туристів спеціальний щоденний податок, відомий як "opłata miejscowa" або "місцевий податок", за умови, що регіон відповідає певним критеріям, включаючи встановлені стандарти якості повітря.

І все б нічого, але Південна Польща, де розташоване Закопане, стикається зі значними проблемами з якістю повітря. Саме тут спостерігається один з найвищих рівнів забруднення повітря в Європі, що перевищує допустимі норми. Отже, стягнення кліматичного податку є незаконним.



Озеро Морське око в Татрах / Фото Unsplash

З чого все почалося

У 2018 році Ачимеску виграв першу справу проти Закопаного: суд виніс рішення, що місто не відповідає кліматичним вимогам для стягнення плати. Він отримав гроші назад.

Потім чоловік подав ще одну скаргу на постанову, яка дозволяє Закопане продовжувати стягувати плату.

Я радий, що суд знову погодився зі мною у суперечці з Закопане. Сподіваюся, цього разу місто припинить стягувати плату, для якої немає правових підстав. Метою моїх дій завжди було благо відвідувачів та мешканців,

– прокоментував Ачимеску.

Згідно з звітами, Закопане щорічно отримує близько 5 мільйонів злотих (1,2 мільйона євро) від свого кліматичного збору.

Влада не згодна

Проте влада Закопане не погоджується з вердиктом. Мер міста Лукаш Філіпович вважає рішення несправедливим, стверджуючи, що місто страждає від забруднення, яке надходить з усього регіону, хоча сама якість повітря в Закопане покращилася з 2022 року.

Місто планує змінити місцеве законодавство, щоб мати змогу й надалі стягувати збір.

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