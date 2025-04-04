Повірте, в Італії ще чимало місць, які можуть вас здивувати. 24 Канал з посиланням на Travel Off Path розповідає про 5 секретних островів Італії з приємними цінами та автентичністю.

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5 секретних островів Італії

Прочида

Іскья – невеликий острів, розташований у Неаполітанській затоці в безпосередній близькості від популярного Капрі. Він привертає увагу своєю чарівною гаванню, прикрашеною яскравими будинками, і невимушеною атмосферою, що нагадує традиційне рибальське селище.

Відвідувачі можуть насолоджуватися неспішними прогулянками, досліджуючи численні визначні пам'ятки острова, серед яких дивовижний Палаццо Д'Авалос – середньовічна в'язниця, що нагадує замок, розташований на вершині мальовничої прибережної скелі. Крім того, острів може похвалитися відокремленими бухтами, такими як Кьяолетта, що пропонують унікальний відпочинок для тих, хто шукає спокою серед приголомшливої природної краси.



Острів Прочида в Італії / Фото Unsplash

У місцевих ресторанах вечеря з пастою з морепродуктами та червоним вином коштує приблизно 15 доларів. А комфортне житло можна знайти від 50 доларів за ніч.

Ліпарі

Маловідомий острів Ліпарі, розташований біля північно-східного узбережжя Сицилії, може похвалитися вулканічним ландшафтом, позначеним суворими вершинами та оточеним кришталево чистими бірюзовими водами. У той час як Сицилія приваблює мільйони туристів щоліта, Ліпарі залишається спокійним місцем для відпочинку, приймаючи лише десятки тисяч відвідувачів щороку.

Мандрівники можуть знайти недороге житло, ціни на номери починаються від 47 доларів, а заклади харчування не менш бюджетні.

Ельба

Острів Ельба – важливий член Тосканського архіпелагу, який відомий своєю роллю місця заслання Наполеона Бонапарта з 1814 по 1815 рік. Однак, історія острова виходить далеко за межі цієї визначної події, сягаючи етруської та римської епох.

Столиця острова, Портоферрайо, залишається жвавим центром, що характеризується середньовічними укріпленнями та прикрашений бароковими церквами, які відображають його багату культурну спадщину.



Острів Ельба / Фото T+L

Тут цілком реально купити піцу "Маргарита" всього за 10 доларів і коктейль "Апероль" за 4 долари, а ціни на розміщення в апартаментах стартують від 43 доларів.

Понца

У самому серці Тірренського моря лежить віддалена місцевість, яка привертає увагу своєю приголомшливою природною красою. Це місце, до якого можна дістатися виключно на човні з материкової частини Італії, зокрема з Неаполя, може похвалитися береговою лінією, чарівними блакитними гротами та особливими геологічними утвореннями.

Страви з морепродуктів у місцевих ресторанах коштують від 18 до 21 долара. Для тих, хто хоче залишитися на ночівлю в гостьовому будинку неподалік від центру Понца – обійдеться всього 69 доларів.

Пантеллерія

Цей острів, розташований ближче до Тунісу, ніж до Італії, є улюбленим місцем для італійських мандрівників, які шукають усамітнення та автентичності. Відомий своїми вулканічними ландшафтами та історичними виноробнями, деяким з яких вже кілька століть, острів пропонує відвідувачам унікальний досвід.



Острів Пантеллерія / Фото Unsplash

Вечеря в центрі міста залишається доступною – середня вартість від 21 до 22 доларів за основну страву і келих вина. А ціни на проживання в пляжних готелях можуть сягати 56 доларів, якщо бронювати номер у непіковий сезон.

До слова, 24 Канал раніше розповідав про озеро Італії, яке нічим не гірше за Комо.