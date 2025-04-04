Поверьте, в Италии еще немало мест, которые могут вас удивить. 24 Канал со ссылкой на Travel Off Path рассказывает о 5 секретных островах Италии с приятными ценами и аутентичностью.

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5 секретных островов Италии

Прочида

Искья – небольшой остров, расположен в Неаполитанском заливе в непосредственной близости от популярного Капри. Он привлекает внимание своей очаровательной гаванью, украшенной яркими домами, и непринужденной атмосферой, напоминающей традиционный рыбацкий поселок.

Посетители могут наслаждаться неспешными прогулками, исследуя многочисленные достопримечательности острова, среди которых удивительный Палаццо Д'Авалос – средневековая тюрьма, напоминающая замок, расположенный на вершине живописной прибрежной скалы. Кроме того, остров может похвастаться уединенными бухтами, такими как Кьяолетта, предлагающими уникальный отдых для тех, кто ищет спокойствия среди потрясающей природной красоты.



Остров Прочида в Италии / Фото Unsplash

В местных ресторанах ужин с пастой с морепродуктами и красным вином стоит примерно 15 долларов. А комфортное жилье можно найти от 50 долларов за ночь.

Липари

Малоизвестный остров Липари, расположен у северо-восточного побережья Сицилии, может похвастаться вулканическим ландшафтом, обозначенным суровыми вершинами и окруженным кристально чистыми бирюзовыми водами. В то время как Сицилия привлекает миллионы туристов каждое лето, Липари остается спокойным местом для отдыха, принимая лишь десятки тысяч посетителей ежегодно.

Путешественники могут найти недорогое жилье, цены на номера начинаются от 47 долларов, а заведения питания не менее бюджетные.

Эльба

Остров Эльба – важный член Тосканского архипелага, который известен своей ролью места ссылки Наполеона Бонапарта с 1814 по 1815 год. Однако, история острова выходит далеко за пределы этого выдающегося события, достигая этрусской и римской эпох.

Столица острова, Портоферрайо, остается оживленным центром, характеризующийся средневековыми укреплениями и украшенный барочными церквями, которые отражают его богатое культурное наследие.



Остров Эльба / Фото T+L

Здесь вполне реально купить пиццу "Маргарита" всего за 10 долларов и коктейль "Апероль" за 4 доллара, а цены на размещение в апартаментах стартуют от 43 долларов.

Понца

В самом сердце Тирренского моря лежит отдаленная местность, которая привлекает внимание своей потрясающей природной красотой. Это место, до которого можно добраться исключительно на лодке с материковой части Италии, в частности из Неаполя, может похвастаться береговой линией, волшебными голубыми гротами и особыми геологическими образованиями.

Блюда из морепродуктов в местных ресторанах стоят от 18 до 21 доллара. Для тех, кто хочет остаться на ночлег в гостевом доме неподалеку от центра Понца – обойдется всего 69 долларов.

Пантеллерия

Этот остров, расположен ближе к Тунису, чем к Италии, является излюбленным местом для итальянских путешественников, которые ищут уединения и аутентичности. Известный своими вулканическими ландшафтами и историческими винодельнями, некоторым из которых уже несколько веков, остров предлагает посетителям уникальный опыт.



Остров Пантеллерия / Фото Unsplash

Ужин в центре города остается доступным – средняя стоимость от 21 до 22 долларов за основное блюдо и бокал вина. А цены на проживание в пляжных отелях могут достигать 56 долларов, если бронировать номер в непиковый сезон.

К слову, 24 Канал ранее рассказывал об озере Италии, которое ничем не хуже Комо.