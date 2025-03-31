Про найцікавіші напрямки Польщі, які варто відвідати у квітні, розповідає міжнародний сервіс із переказу коштів

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Хохоловська долина

Це найбільша та найдовша долина польських Татр, і найгарніше тут – саме навесні. У квітні там розквітають фіолетові крокуси, які роблять долину ще чарівнішою.

Дерев'яні хатинки, ялиновий ліс та чисте повітря у цьому осередку "незайманої" природи не залишать байдужими жодного туриста. Також там можна зустріти диких тварин, зокрема оленів та бабаків.



Побачити крокуси – мрія багатьох мандрівників / Unsplash

Біловезька пуща

Це найбільший в Європі залишок реліктового первісного рівнинного лісу. Через рідкісне багатство флори й фауни він внесений до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Жодний ліс у Європі не зрівняється з Біловезькою пущею за кількістю рослин та тварин. Там досі можна зустріти справжніх зубрів і тарпанів (предків сучасного коня, яких тривалий час вважали вимерлими).

Окремої уваги заслуговують і могутні столітні дерева, а особливо дуби, яким понад 500 років.



У Біловезькій пущі можна зустріти справжнього зубра / Pixabay

Каньйон Біла вода

Цей каньйон розташований у південній Польщі, неподалік від міста Щавниця.

Це мальовничий природний заповідник із водоспадами, скельними утвореннями й мальовничими краєвидами. Особливо красиво там навесні, коли природа лиш прокидається.

До слова, через Білу воду проходить низка туристичних маршрутів, тому що з вершин пагорбів над долиною відкриваються краєвиди на П'єніни, Татри, Сондецькі бескиди, Горце та Словацькі гори.



Біла вода – недооцінений напрямок у Польщі / Shutterstock

Замок Чоха

Насправді мало хто знає про цей таємничий замок. Він розташований на південному заході Польщі, неподалік від чеського кордону.

Він побудований на скелях і має багато потаємних ходів. Через загадкову атмосферу та дизайн цей замок часто називають "польським Гоґвортсом".

Оповитий річкою та захований серед лісу, замок Чоха немов зійшов з ілюстрацій казок. Це надзвичайно красиве місце.



Загадковий замок Чоха / Unsplash

Село Заліп'є

Це місце виглядає як живий музей народного мистецтва, адже місцеві жителі розмальовують свої будинки яскравими квітковими орнаментами. Там декоровані навіть собачі буди, криниці, пожежна частина і костел.

Кожного року, через тиждень після Великодня, у селі проходить фестиваль-конкурс під назвою "Мальована хата", під час якого журі визначає найкрасивіший будинок.



Заліп'є – ідеальне місце для подорожі у квітні / Unsplash

У цьому селі жила художниця Феліція Цурилова – після смерті її будинок перетворили у музей, зараз він відкритий для відвідувачів.