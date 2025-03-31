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Хохоловська долина
Це найбільша та найдовша долина польських Татр, і найгарніше тут – саме навесні. У квітні там розквітають фіолетові крокуси, які роблять долину ще чарівнішою.
Дерев'яні хатинки, ялиновий ліс та чисте повітря у цьому осередку "незайманої" природи не залишать байдужими жодного туриста. Також там можна зустріти диких тварин, зокрема оленів та бабаків.
Побачити крокуси – мрія багатьох мандрівників / Unsplash
Біловезька пуща
Це найбільший в Європі залишок реліктового первісного рівнинного лісу. Через рідкісне багатство флори й фауни він внесений до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Жодний ліс у Європі не зрівняється з Біловезькою пущею за кількістю рослин та тварин. Там досі можна зустріти справжніх зубрів і тарпанів (предків сучасного коня, яких тривалий час вважали вимерлими).
Окремої уваги заслуговують і могутні столітні дерева, а особливо дуби, яким понад 500 років.
У Біловезькій пущі можна зустріти справжнього зубра / Pixabay
Каньйон Біла вода
Цей каньйон розташований у південній Польщі, неподалік від міста Щавниця.
Це мальовничий природний заповідник із водоспадами, скельними утвореннями й мальовничими краєвидами. Особливо красиво там навесні, коли природа лиш прокидається.
До слова, через Білу воду проходить низка туристичних маршрутів, тому що з вершин пагорбів над долиною відкриваються краєвиди на П'єніни, Татри, Сондецькі бескиди, Горце та Словацькі гори.
Біла вода – недооцінений напрямок у Польщі / Shutterstock
Замок Чоха
Насправді мало хто знає про цей таємничий замок. Він розташований на південному заході Польщі, неподалік від чеського кордону.
Він побудований на скелях і має багато потаємних ходів. Через загадкову атмосферу та дизайн цей замок часто називають "польським Гоґвортсом".
Оповитий річкою та захований серед лісу, замок Чоха немов зійшов з ілюстрацій казок. Це надзвичайно красиве місце.
Загадковий замок Чоха / Unsplash
Село Заліп'є
Це місце виглядає як живий музей народного мистецтва, адже місцеві жителі розмальовують свої будинки яскравими квітковими орнаментами. Там декоровані навіть собачі буди, криниці, пожежна частина і костел.
Кожного року, через тиждень після Великодня, у селі проходить фестиваль-конкурс під назвою "Мальована хата", під час якого журі визначає найкрасивіший будинок.
Заліп'є – ідеальне місце для подорожі у квітні / Unsplash
У цьому селі жила художниця Феліція Цурилова – після смерті її будинок перетворили у музей, зараз він відкритий для відвідувачів.