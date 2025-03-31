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Хохоловская долина

Это самая большая и самая длинная долина польских Татр, и самое красивое здесь – именно весной. В апреле там расцветают фиолетовые крокусы, которые делают долину еще более очаровательной.

Деревянные домики, еловый лес и чистый воздух в этом центре "нетронутой" природы не оставят равнодушными ни одного туриста. Также там можно встретить диких животных, в частности оленей и сурков.



Увидеть крокусы – мечта многих путешественников / Unsplash

Беловежская пуща

Это крупнейший в Европе остаток реликтового первобытного первобытного равнинного леса. Из-за редкого богатства флоры и фауны он внесен во всемирное наследие ЮНЕСКО.

Ни один лес в Европе не сравнится с Беловежской пущей по количеству растений и животных. Там до сих пор можно встретить настоящих зубров и тарпанов (предков современной лошади, которых долгое время считали вымершими).

Отдельного внимания заслуживают и мощные столетние деревья, а особенно дубы, которым более 500 лет.



В Беловежской пуще можно встретить настоящего зубра / Pixabay

Каньон Белая вода

Этот каньон расположен в южной Польше, неподалеку от города Щавница.

Это живописный природный заповедник с водопадами, скальными образованиями и живописными видами. Особенно красиво там весной, когда природа только просыпается.

К слову, через Белую воду проходит ряд туристических маршрутов, потому что с вершин холмов над долиной открываются виды на Пьенины, Татры, Сондецкие бескиды, Горце и Словацкие горы.



Белая вода – недооцененное направление в Польше / Shutterstock

Замок Чоха

На самом деле мало кто знает об этом таинственном замке. Он расположен на юго-западе Польши, неподалеку от чешской границы.

Он построен на скалах и имеет много потайных ходов. Через загадочную атмосферу и дизайн этот замок часто называют "польским Хогвартсом".

Окутанный рекой и спрятанный среди леса, замок Чоха словно сошел с иллюстраций сказок. Это очень красивое место.



Загадочный замок Чоха / Unsplash

Село Залипье

Это место выглядит как живой музей народного искусства, ведь местные жители разрисовывают свои дома яркими цветочными орнаментами. Там декорированы даже собачьи будки, колодцы, пожарная часть и костел.

Каждый год, через неделю после Пасхи, в селе проходит фестиваль-конкурс под названием "Рисованная хата", во время которого жюри определяет самый красивый дом.



Залипье – идеальное место для путешествия в апреле / Unsplash

В этом селе жила художница Фелиция Цурилова – после смерти ее дом превратили в музей, сейчас он открыт для посетителей.