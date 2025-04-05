О местных табу, а также культурных и юридических нюансах Чехии рассказывает 24 Канал.

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Что не стоит делать в Чехии

Некоторые из этих правил касаются закона, а некоторые – социальные. Если в первом случае можно получить немаленькие штрафы, то во втором – грубо выглядеть в глазах местных жителей и даже нарваться на неприятности.

Не переходите дорогу на красный свет, даже если нет машин . В Чехии это строго наказывается: штраф до 2000 крон. Полиция часто штрафует даже туристов.

. В Чехии это строго наказывается: штраф до 2000 крон. Полиция часто штрафует даже туристов. Не пейте алкоголь в общественных местах. Пить пиво или другие алкогольные напитки на улице, в парках или площадях – запрещено в большинстве городов, включая Прагу. За это можно получить штраф.

Пить пиво или другие алкогольные напитки на улице, в парках или площадях – запрещено в большинстве городов, включая Прагу. За это можно получить штраф. Не шутите о нацистской символике или Гитлере . В Чехии (как и в большинстве стран ЕС) запрещено использовать нацистскую символику, в том числе как шутку – это уголовное преступление.

. В Чехии (как и в большинстве стран ЕС) запрещено использовать нацистскую символику, в том числе как шутку – это уголовное преступление. Не мусорьте и не оставляйте окурки . Местные очень серьезно относятся к чистоте. Штраф за брошенный окурок или бутылку – до 1000 крон.

. Местные очень серьезно относятся к чистоте. Штраф за брошенный окурок или бутылку – до 1000 крон. Не шумите на улице ночью. Громкое поведение после 22:00 может расцениваться как нарушение ночной тишины – полиция может сделать замечание или даже выписать штраф.

Громкое поведение после 22:00 может расцениваться как нарушение ночной тишины – полиция может сделать замечание или даже выписать штраф. Не пытайся "зайцем" ехать в транспорте. Проезд в Праге или других городах – платный. Контролеры ходят очень часто, а штраф за безбилетный проезд высокий – от 1 000 крон.

Проезд в Праге или других городах – платный. Контролеры ходят очень часто, а штраф за безбилетный проезд высокий – от 1 000 крон. Не прикасайтесь к незнакомым людям и не нарушайте их личное пространство. Чехи – достаточно сдержанные люди. Объятия или чрезмерная жестикуляция во время знакомства могут восприниматься как странное или навязчивое поведение.

Чехи – достаточно сдержанные люди. Объятия или чрезмерная жестикуляция во время знакомства могут восприниматься как странное или навязчивое поведение. Не путайте чешский и словацкий языки. Несмотря на историческую близость, многие чехи не любят, когда их называют словаками или наоборот. Это может вызвать раздражение.

Несмотря на историческую близость, многие чехи не любят, когда их называют словаками или наоборот. Это может вызвать раздражение. Никогда не называйте Чехию Чехословакией Чехословакией . Чехия – независимая страна, и такая терминология, даже непреднамеренно, вызовет возмущение.

. Чехия – независимая страна, и такая терминология, даже непреднамеренно, вызовет возмущение. И, напоследок, всегда разувайтесь, когда заходите в чужой дом. Как и украинцы, чехи любят чистоту и порядок, а заходить в чужое помещение в обуви считается неприемлемым.

К слову, жители центра чешской столицы неоднократно жаловались на шум от толп пьяных туристов в позднее время. Поэтому из-за шумного поведения туристов в Праге запретили ночные паб-туры.